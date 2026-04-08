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嫌台灣4G、5G太普及 星鏈不想來台灣？立委：數發部應該考慮法規鬆綁

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部長林宜敬今日赴立法院交委會報告業務概況，並備質詢。記者潘俊宏／攝影
數發部長林宜敬今日赴立法院交委會報告業務概況，並備質詢。記者潘俊宏／攝影

台灣對外聯絡以海纜為主，但除了海纜之外，低軌衛星建置也相當重要。立委今日質詢時提出，馬斯克旗下星鏈（Starlink）過去礙於台灣法規嚴謹，因而未在台灣落地，反而去了鄰近的日本南韓。數發部長林宜敬指出，星鏈認為，台灣4G、5G普及率太高、市場也很小，所以他們對於落地台灣並不是很積極，但數發部仍會持續跟星鏈溝通，看未來能否有共同合作的地方。

數位發展部昨公布「114年度台灣海底通訊電纜損害原因分析及策進報告」，報告指出，114年度我國海纜威脅呈現「近岸人為侵擾、遠海天災威脅」特徵，其中「船錨勾損」為近岸受損主因。因應地震等天然災害威脅，數發部表示，除了促請業者積極擴增國際海纜路由外，亦開放19組衛星頻率並引入多元星系，藉由建構多重備援體系，同步強化通訊備援能量，全面提升我國通訊網路韌性。

數發部先前積極建置中、低軌衛星通訊系統，但是，全球最大的低軌衛星服務星鏈卻因為法規規範，而始終未在台灣落地。主要原因在於台灣「電信管理法」第36條規定，「設置使用電信資源之公眾電信網路者，以股份有限公司為限，其董事長應具有中華民國國籍。其外國人直接持有股份總數不得超過49%，直接及間接持有股份總數不得超過60%。」

國民黨立委黃健豪指出，其他國家包含日本、南韓對於低軌衛星也有相關法令，但日本之前也透過相關集團，授權星鏈能在日本提供服務，星鏈也才剛在南韓成立公司，正式在南韓落地。數發部應該考慮鬆綁相關法規限制，或者用專案核可方式做變通。

林宜敬表示，台灣政府當然希望有更多衛星通訊選擇，但星鏈堅持，希望由它自己在台灣設立100%持股的公司，但是，電信管理法就是規定外資不能超過50%，後來，星鏈也表達現在台灣4G、5G普及率高，人口覆蓋率超過99%，它認為台灣市場很小，對於台灣相對不太積極，「也要對方有意願，要不然我們主動修法，人家又不來。」

黃健豪則認為，日本、韓國普及率也不比台灣差多少，而且是科技進步的國家，「今天在有更多選擇的情況下，不管這些商業公司要不要來，我們應該在法令上提供這個空間。」同時，除了星鏈之外，黃健豪也希望數發部能與更多業者洽談合作，如亞馬遜旗下的低軌衛星公司等，以讓台灣在衛星通訊上有更多選擇。

日本 馬斯克 南韓

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