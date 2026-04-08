核三換照邁入實質審查 核安會：4月下旬恆春辦說明會

備受關注的核電廠延役規劃又有重大進度。核安會8日表示，已完成台電公司提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件等程序審查，確認送審文件符合申請要件，正式啟動實質審查作業。

這項審查作業象徵核三廠能否重新投入發電行列，進入嚴格的技術把關階段。核安會指出，目前已邀請會外學者專家與會內同仁組成專案審查團隊，將依法規並參考國際做法，針對台電提送的再運轉計畫內容進行技術審查。審查重點涵蓋機組現況、組織人力配置及訓練、設備定期維護與檢查、運轉期間規範及運轉文件恢復，以及品質查證方案等項目。

針對核能安全疑慮，核安會強調，台電必須針對老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等關鍵文件依法提送。審查團隊將本於職責與專業，參照國際標準進行嚴格把關，確認是否符合法規及安全要求，唯有確認台電妥善規劃並符合品保標準，才會同意該計畫。

除了書面審查，核安會也指出，在再運轉計畫執行期間，核安會也會派員至現場實地查證，確保台電落實執行；計畫完成後，台電仍須將執行結果報告提送審查。

此外，為了落實資訊公開與公眾參與，核安會表示，已在官網設置「核電廠再運轉審查管制」專區，即時公布審查進度。並預定4月下旬，在核三廠所在地屏東縣恆春鎮舉辦地方說明會，聽取當地鄉親意見。

核安會強調，地方說明會的詳細時間與地點將事先於網頁公布，並透過地方鄉（鎮）公所轉知，相關意見將研議納入審查參考，以確保審查作業更為完善周延。