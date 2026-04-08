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荷莫茲海峽中斷 中油：協調替代運輸路徑 4艘油輪4月陸續自紅海運出

中央社／ 台北8日電

美伊戰事造成荷莫茲海峽運輸中斷，中油公司董事長方振仁今天表示，已與中東供應商協調替代運輸路徑，研議透過管線運輸至阿曼或紅海出航，預計4月有4艘油輪、共約800萬桶原油自紅海陸續運出，有助穩定國內能源供應。

立法院經濟委員會今天邀請相關單位就能源供應進行專案報告並備質詢。民進黨立委蔡易餘指出，美伊衝突升溫下，荷莫茲海峽一度面臨封鎖風險，且伊朗也揚言可能進一步影響曼德海峽航運，若兩大關鍵航道接連受阻，恐衝擊台灣原油進口，他關切經濟部與中油是否已就最壞情境進行沙盤推演。

方振仁表示，中油已預作多元因應，並積極分散採購來源，目前正洽詢西非地區油源，並評估自東南亞、澳洲和美國等地進口的可行性，盼降低對單一地區依賴。

國民黨立委賴士葆則關切，中東戰事爆發以來，中油是否有透過荷莫茲海峽進口油氣。方振仁回應，目前並未經由荷莫茲海峽進口，主要改與中東供應商協調其他輸送方式。

方振仁指出，目前已與沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等供應商討論，透過替代管線與港口安排出貨，例如沙國可將原油經油管輸往紅海出口，阿聯評估經由管線轉運至阿曼出海，以避開潛在風險航道。

此外，方振仁也表示，目前中油在波斯灣尚有1艘已裝載完成的原油輪，約200萬桶原油，因區域情勢暫時無法出港，若能在2週內順利運出，對於國內供應大有幫助。另外，4月起陸續會有4艘油輪、共800萬桶原油從紅海運出，有助紓緩國內能源壓力。

方振仁表示，整體而言，中油已就各種可能情境進行準備，將持續強化調度能力與採購彈性，以因應國際能源市場不確定性。

民進黨 經濟部 蔡易餘

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