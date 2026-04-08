美伊戰火影響…中油累計吸收6,129億 擬增資、融資共計6,500億救財務

國營事業財務拉警報。中油8日赴立法院經濟委員會進行專案報告時坦言，受國際戰事導致油氣成本大增，加上配合政府平穩物價政策，累計未足額調整的吸收金額高達6,129億元，負債比率已突破92％，財務壓力已達臨界點；為此，擬具三大財務改善方案，包含推動3,500億元增資計畫、爭取3,000億元專案融資，並同步爭取政府預算撥補，期盼透過多管齊下的資金調度，填補政策性虧損缺口。

2月28日美以伊戰事爆發後中油持續實施汽柴油專案平穩機制，導致成本吸收金額不斷攀升。中油指出，截至今年3月底，中油淨值已降至861億元，累計虧損達792億元，對公司財務負擔愈形沈重，目前已無多餘營運資金辦理穩定天然氣供應等固定資產投資計畫。

為此，中油採取三方案因應財務困境，包含增資3,500億元，融資3,000億元，以及預算撥補。增資部分，經濟部於3月16日核請行政院同意2027年挹注1,687億元。中油表示，這筆增資款項包含填補2025年底待填補虧損770億元，以及撥付917億元用於天然氣穩定供應建設方案的非自償性經費。

此外，依據台美關稅協定（ART）第6.2條及附表三，預計對美採購444億美元的原油及天然氣、252億元的電力電網設備、材料、發電機、儲存設施等其他設備，其中，油氣部分由中油執行。中油表示，將持續以「分散來源、多元布局」策略，在兼顧供應穩定與經營效益前提下，於2025年至2029年間對美採購。

中油指出，2022年對美原油採購占比約43.7％，2025年已逐步提升至61.8％，未來可望維持此一占比。液化天然氣（LNG）方面，2024、2025年占比約10％，今年中油已與美國Cheniere公司簽訂長約，預計今年起運，將持續拉高美國天然氣供應比重，目標是2029年達到25%。

中油董事長方振仁補充，考量地緣政治變數，採購重心往美國移動是既定政策。針對市場矚目的阿拉斯加採購案，目前雙方正就主要條款進行磋商，美方進度預計在今年底前完成簽約。