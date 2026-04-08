LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

日前LINE傳出帳號被盜災情，且多為台灣大哥大用戶。數發部長林宜敬今天表示，兩邊都不是很大的問題，但結合起來就是一個漏洞，很多資安問題都是如此，現在最重要的是要趕快把漏洞堵住。這件事情在最短的時間內，事態還沒有擴散，就已經通知業者堵住了。

社群平台LINE於3月31日晚間陸續傳出大規模遭登出、帳戶被盜的災情，且多為台灣大哥大電信用戶，均反映帳號突然被登出後無法再登入；LINE回應指出，針對昨晚陸續有用戶反映LINE帳號被盜，已啟動調查，並持續監控平台安全。

立法院交通委員會今天邀請數發部長林宜敬列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委萬美玲指出，LINE在3月31日晚上出現大規模的帳號登入異常，對象多為台灣大哥大用戶，主要是因不肖人士利用台灣大哥大語音信箱的功能跟LINE驗證機制的漏洞，盜用民眾帳號，數發部至今是否掌握有多少民眾受害。

林宜敬回應，目前台灣大哥大接獲的客訴僅16件，但所了解受影響的民眾可能遠高於這個數字。

對於問題發生的責任歸屬，林宜敬指出，兩邊都不是很大的問題，但結合起來就是一個漏洞，很多資安問題都是如此，現在最重要的是要趕快把漏洞堵住。

萬美玲表示，現在LINE有提供協助，但民眾的帳號被盜用，如果被拿來做詐騙使用，後續的法律責任如何釐清。林宜敬回應，LINE帳號被盜用，很大的可能就是被詐團拿去用做詐騙，但法律問題，可能要上法院才能釐清。

萬美玲指出，發生這樣的事情，數發部應該要跟LINE、台灣大哥大等平台業者找來，檢討杜絕機制或加強查驗的手段。

林宜敬表示，數發部都有跟雙方業者聯繫，資安漏洞一經發現後就會被堵住，不會再發生，但不肖人士可能還會再尋找新的漏洞。這件事情在最短的時間內，事態還沒有擴散，就已經通知業者堵住了。