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中東衝突帶來投資影響 PIMCO 這樣看

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

品浩（PIMCO）指出，此次中東衝突可能帶來僵固性通貨膨脹，在推升通膨的同時傷害經濟成長，並且加劇結構性分化。在投資策略上，投資人更應注重高流動性及高品質。

PIMCO經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）及PIMCO全球固定收益投資長波以斯（Andrew Balls）指出，中東戰事反映在經濟的四個主要面向為能源與食品價格上漲、供應鏈與貿易流動受阻、金融環境進一步收緊、企業與消費者信心下滑。

PIMCO分析，能源衝擊推升僵固性通膨風險，並加劇結構性分化。全球經濟成長展現出的韌性高於預期，但潛藏的結構性分化正持續擴大。中東衝突對全球能源供給構成重大衝擊，若情勢延續，將可能帶來僵固性通膨，並壓抑經濟成長。能源價格上漲，進一步擴大贏家與輸家之間的差距，並在國家、產業、企業與家庭層面間創造新的結構性分化。

PIMCO指出，政府政策可能面臨兩難局面。在通膨壓力升溫與經濟成長放緩之間，各國央行抉擇面臨兩難，而市場已先行反應並收緊金融環境。至於各國央行的政策利率，則未必會跟隨近期市場價格反映的預期。

衛艾婷及波以斯認為，隨著經濟衰退風險提高，且主權債務水準攀升限制了財政政策的應對空間，經濟衝擊可能更直接傳導至脆弱家庭、中小型企業及信用市場。

PIMCO表示，當前環境不同於2022年。在2022年，俄烏戰爭引發能源衝擊，正碰上疫情後需求上升的經濟環境、政策刺激及吃緊的勞動市場，進一步加劇通膨壓力。相較之下，當前的財政政策較為緊縮、勞動市場逐步降溫，政策利率水準已處於中性至緊縮區間，降低通膨居高不下的風險。

波以斯表示，整體經濟成長具韌性，但分歧持續擴大，凸顯高品質固定收益投資的重要性。投資人可將債券作為因應經濟衰退的避險工具，並透過主動式管理應對不同情境。目前的起始殖利率明顯高於2022年水準，為通膨極端情境提供緩衝空間。

PIMCO認為全球的分歧趨勢將持續，建議投資人維持多元分散配置並慎選標的。除了多元分散配置地區與貨幣之外，也可以考慮大宗商品與實體資產等投資工具，有助降低通膨風險。

中東 通膨

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