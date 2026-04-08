核安會：核三廠換照展開實質審查 4月下旬舉辦說明會

核安會今天完成台電公司提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件的程序審查，確認送審文件的完整性符合申請要件，開始進行實質審查作業，並預定4月下旬於核三廠所在地屏東縣恆春鎮舉辦地方說明會。

核安會透過新聞稿說明，已邀請會外學者專家與會內人員組成專案審查團隊，依法規及參考國際作法，針對台電公司提送的再運轉計畫內容，包括機組現況、組織人力配置及訓練、設備定期維護與檢查、運轉期間規範及運轉文件恢復，以及品質查證方案及稽查計畫等，進行嚴格技術審查，確認台電公司妥善規劃各項作業，並能符合品保要求，才會同意該計畫。

核安會表示，再運轉計畫執行期間，核安會亦會執行現場實地查證，確認台電公司依計畫落實執行。完成相關作業後，台電公司須將執行結果報告提送核安會審查。

此外，台電公司亦須依法規要求，提送老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等文件。針對相關送審文件，核安會均會本於職責與專業，由會外學者專家與核安會人員組成專案審查團隊，依法規及參照國際標準，嚴格進行技術審查，確認是否符合法規及安全要求。

核安會表示，持續依資訊公開原則，將審查相關資訊公布在對外網頁的「核電廠再運轉審查管制」專區。

另外，核安會預定於115年4月下旬於核三廠所在地屏東縣恆春鎮舉辦地方說明會，詳細辦理時間及地點等訊息，將事先公布在核安會對外網頁上，並透過地方鄉（鎮）公所轉知地方鄉親，聽取地方意見，研議納入審查參考，使審查作業更為完善。