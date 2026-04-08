快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

核安會：核三廠換照展開實質審查 4月下旬舉辦說明會

中央社／ 記者曾智怡台北8日電

核安會今天完成台電公司提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件的程序審查，確認送審文件的完整性符合申請要件，開始進行實質審查作業，並預定4月下旬於核三廠所在地屏東縣恆春鎮舉辦地方說明會。

核安會透過新聞稿說明，已邀請會外學者專家與會內人員組成專案審查團隊，依法規及參考國際作法，針對台電公司提送的再運轉計畫內容，包括機組現況、組織人力配置及訓練、設備定期維護與檢查、運轉期間規範及運轉文件恢復，以及品質查證方案及稽查計畫等，進行嚴格技術審查，確認台電公司妥善規劃各項作業，並能符合品保要求，才會同意該計畫。

核安會表示，再運轉計畫執行期間，核安會亦會執行現場實地查證，確認台電公司依計畫落實執行。完成相關作業後，台電公司須將執行結果報告提送核安會審查。

此外，台電公司亦須依法規要求，提送老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等文件。針對相關送審文件，核安會均會本於職責與專業，由會外學者專家與核安會人員組成專案審查團隊，依法規及參照國際標準，嚴格進行技術審查，確認是否符合法規及安全要求。

核安會表示，持續依資訊公開原則，將審查相關資訊公布在對外網頁的「核電廠再運轉審查管制」專區。

另外，核安會預定於115年4月下旬於核三廠所在地屏東縣恆春鎮舉辦地方說明會，詳細辦理時間及地點等訊息，將事先公布在核安會對外網頁上，並透過地方鄉（鎮）公所轉知地方鄉親，聽取地方意見，研議納入審查參考，使審查作業更為完善。

台電 核三廠 核安會

延伸閱讀

圖表看時事／核二核三具重啟條件 圖解3大關鍵時程與機組現況

核電重啟要花多少錢？龔明鑫回應了

評估重啟 經部：核三再運轉計畫下周送審、核二待室外乾貯設施完工

台電：核三再運轉3月送審　後執行裝備整備自主安檢

相關新聞

外資3月淨匯出7,675億創高 外匯存底跌破6,000億美元

中央銀行昨（7）日公布3月外資淨匯出240億美元（約新台幣7,675.2億元），攀歷史新高，其中包括31.2億美元本金匯出，以及208.8億美元的盈餘匯出。

每年這時 世界都有大事！謝金河揭去年清明「關稅秘辛」：這次川普會給驚喜還驚嚇？

記得去年的此時。川普2.0，每年的這個時候，世界都有大事！去年是對等關稅宣布，今年是伊朗。這幾天世界的焦點都在美國動員一切力量搶救一位滯留在伊朗的上校武器官，這是美國精神，也是美國最偉大的力量。

經濟部：「這2大原因」推升我國產業升級 製造業附加價值續創新高

經濟部統計處7日指出，近年受惠於半導體先進製程及高階伺服器產線留台生產，我國2024年製造業附加價值攀升至9兆1,525億元，附加價值率攀升至35.8%，雙雙創下新高，代表產業升級帶動製造業附加價值攀升。

綠色行動力論壇23日登場／台塑新智能總座劉慧啟：儲能產業 迎新藍海

台塑新智能總經理劉慧啓表示，隨著全球能源結構與科技應用快速轉變，過去被視為競爭激烈的儲能產業，正由「紅海市場」轉向「新藍海」，並從傳統電力系統的配套角色，逐步升格為支撐能源轉型的關鍵基礎建設。

美國展開301調查 強迫勞動議題...我方也有應對

美國針對「強迫勞動」議題展開301調查。經貿談判辦公室表示，台灣優勢在於先前與美方談妥的台美對等貿易協定（ART）中，已包含高標準的勞動保護專章與供應鏈透明度承諾。

現實版「杯麵」來了！台灣紅外線熱影像晶片即將正式量產，天淵掌握8吋MEMS先機

還記得電影《大英雄天團》中，醫療照護機器人「杯麵」能即時偵測人類疼痛、掃描身體狀況，甚至提供安撫式擁抱？這樣的場景正逐步走入現實。隨著全球機器人產業競逐升溫，台灣也在關鍵零組件領域取得突破，長年停留在研發階段的「紅外線熱影像元件」，如今正式跨入量產，為國防、醫療、汽車與AI應用開啟新局。 紅外線技術戰略升級：從仰賴進口到自主掌握 「紅外線就像機器人的眼睛，尤其在低光源或夜間環境中更關鍵。」天淵實業技術長吳政原博士指出，紅外線熱影像晶片在軍事作戰中的重要性極高，因此長期被列為管制品，過去台灣高度依賴歐美進口，且取得數量有限。 但近年情勢出現轉變。新冠疫情推動紅外線測溫技術普及，加上烏俄戰爭中夜視設備與無人機的大量應用，使紅外線影像技術的重要性浮上檯面。各國開始意識到，能否自主掌握紅外線技術，已直接關係國防安全。 在政策推動下，台灣開始加速建立本土供應鏈。天淵實業率先建置國內唯一的8吋Bolometer微機電（MEMS）產線，象徵台灣即將可以正式跨入自主量產階段。 卡關多年的「臨門一腳」：VOx

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。