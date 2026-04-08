綠色行動力論壇23日登場／台塑新智能總座劉慧啟：儲能產業 迎新藍海

台塑新智能總經理劉慧啓表示，隨著全球能源結構與科技應用快速轉變，過去被視為競爭激烈的儲能產業，正由「紅海市場」轉向「新藍海」，並從傳統電力系統的配套角色，逐步升格為支撐能源轉型的關鍵基礎建設。

由經濟日報與永豐銀行共同主辦的「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，將於23日登場，劉慧啓將以「智慧儲能新藍海」為題，發表專題演講，說明產業發展趨勢與台塑新智能的技術與產能布局。

劉慧啓指出，台塑新智能早自2022年規劃彰濱新廠時，主要著眼於電動車帶動鋰電池需求成長。然而近三年來市場趨勢超出預期。在需求方面，目前儲能成長主要來自四大驅動力，包括再生能源發展、節能減碳趨勢、AI運算需求，以及國家競爭力提升。他指出，在能源轉型與電力結構重塑過程中，儲能不僅是穩定電網的重要工具，更是支撐產業發展與能源安全的核心基礎。

在供給方面，劉慧啓指出，目前全球電池產能仍高度集中，但在地緣政治因素影響下，各國正積極推動在地供應鏈，以降低對單一市場依賴，台灣目前也正積極參與布局。在需求持續成長帶動下，即使國際大廠持續擴產，市場仍存在相當大的供需缺口，為後進業者提供切入與成長機會。

劉慧啓表示，台塑新智能以「智慧儲能」為核心策略，並規劃六大關鍵功能。其中三項為預測能力，包括電池壽命預測、故障預測及電價預測，透過AI與大數據分析，可延長電池使用壽命、降低系統風險，並優化儲放電決策，進一步支援微電網與家庭能源管理應用。

另外三項則聚焦電網整合與市場應用，包括電網調頻能力、能源交易判斷，以及參與虛擬電廠（VPP）運作。他指出，未來儲能系統將不僅是硬體設備，更是電力市場的重要參與者，必須具備與電網互動及即時交易的能力，才能創造更高附加價值。

劉慧啓強調，台塑新智能已投入研發資源於智慧控制技術，透過深度學習與數據分析，逐步將儲能系統由人工控制轉向AI自主運作，提升整體系統效率與穩定性。他認為，AI與儲能的深度整合，將成為未來能源產業的重要發展方向之一。

劉慧啓表示，面對大規模資本支出，台塑新智能仍維持審慎態度，透過市場需求評估與訂單掌握，確保產能擴張與市場需求同步，降低營運風險。他強調，在全球儲能需求快速成長與產業結構重組趨勢下，智慧儲能將成為推動台灣能源轉型與提升產業競爭力的重要支柱。