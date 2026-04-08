外資3月淨匯出7,675億創高 外匯存底跌破6,000億美元
中央銀行昨（7）日公布3月外資淨匯出240億美元（約新台幣7,675.2億元），攀歷史新高，其中包括31.2億美元本金匯出，以及208.8億美元的盈餘匯出。
金管會昨日公布，2026年3月外、陸資淨匯出30.55億美元，史上同期第四大，但受惠前兩月大舉匯入，首季仍淨匯入178.52億美元（約新台幣5,692億元），續寫史上同期新高，呈現「3月撤出、首季仍淨匯入」，台股資金動能暫無虞。
台股3月跌3,691點，史上最大單月跌點；外資3月賣超9,682億元，也刷新歷史紀錄，從央行及金管會的外資統計資料觀察，皆呈大幅淨匯出。
金管會統計的外資淨匯入，是以外資投資台股的「資產面」為基礎，反映本金流向，與央行以「現金流」計算匯出概念不同。
金管會指出，外資淨匯入出與股市波動及操作策略密切相關，3月因國際地緣政治風險升高，市場震盪加劇，外資賣超台股後同步匯出本金，屬於短期避險操作。
央行昨日並公布3月底我國外匯存底金額為5,968.86億美元，跌破6,000億美元，中斷連續三個月在6,000億美元之上的紀錄，3月外匯存底月減86.01億美元，為2011年9月歐債危機以來單月最大減額。央行外匯局局長蔡烱民表示，3月外資淨匯出240億美元，央行進場調節維持外匯市場秩序，是造成外匯存底大幅減少主要因素。
3月外匯存底出現近15年來單月最大減額，前一次是在2011年9月外匯存底月減111.2億美元，當時除股市動盪，歐元等貨幣大幅貶值也是重要因素。
除了外資淨匯出造成3月外匯存底跌破6,000億美元，蔡烱民表示，3月美元升值，主要貨幣對美元貶值，亦造成存底減少，再加上3月是孳息小月，投資運用收益相對減少。
目前台灣外匯存底仍是全球排名第四，前三名分別為中國大陸、日本及瑞士。
央行統計，3月美元指數升2.41%，澳幣貶3.83%，歐元貶2.94%，英鎊貶2.63%，新台幣貶2.56%，日圓貶2.37%，加幣貶1.86%，人民幣貶1.17%。
至於3月各國外匯存底情況，已公布的日本和南韓都呈月減，日本3月外匯存底1兆1,618億美元，月減181億美元；南韓3月外匯存底3,987億美元，月減38億美元。
3月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計12,593億美元，約當外匯存底211%。
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