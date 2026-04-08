美國展開301調查 強迫勞動議題...我方也有應對

還記得電影《大英雄天團》中，醫療照護機器人「杯麵」能即時偵測人類疼痛、掃描身體狀況，甚至提供安撫式擁抱？這樣的場景正逐步走入現實。隨著全球機器人產業競逐升溫，台灣也在關鍵零組件領域取得突破，長年停留在研發階段的「紅外線熱影像元件」，如今正式跨入量產，為國防、醫療、汽車與AI應用開啟新局。 紅外線技術戰略升級：從仰賴進口到自主掌握 「紅外線就像機器人的眼睛，尤其在低光源或夜間環境中更關鍵。」天淵實業技術長吳政原博士指出，紅外線熱影像晶片在軍事作戰中的重要性極高，因此長期被列為管制品，過去台灣高度依賴歐美進口，且取得數量有限。 但近年情勢出現轉變。新冠疫情推動紅外線測溫技術普及，加上烏俄戰爭中夜視設備與無人機的大量應用，使紅外線影像技術的重要性浮上檯面。各國開始意識到，能否自主掌握紅外線技術，已直接關係國防安全。 在政策推動下，台灣開始加速建立本土供應鏈。天淵實業率先建置國內唯一的8吋Bolometer微機電（MEMS）產線，象徵台灣即將可以正式跨入自主量產階段。 卡關多年的「臨門一腳」：VOx

2026-04-08 00:00