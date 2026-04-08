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美國展開301調查 強迫勞動議題...我方也有應對

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

美國針對「強迫勞動」議題展開301調查。經貿談判辦公室表示，台灣優勢在於先前與美方談妥的台美對等貿易協定（ART）中，已包含高標準的勞動保護專章與供應鏈透明度承諾。

經貿辦表示，我方預計在公聽會強調，台灣具備完善的監督機制，並非美方眼中「未有效執行禁令」的經濟體。

經貿辦預計4月15日前提交書面證詞，並於4月28日赴華府出席公聽會，力保台灣產業出口競爭力。

勞動部已提出指引，將國際勞工組織（ILO）11項強迫勞動指標，包含濫用弱勢處境、欺騙等，轉化為實務工具，透過「政策承諾、內部盤點、風險辨識、因應改善、供應鏈管理」等五大構面建立行動架構，讓企業可檢視相關指標，避免觸及強迫勞動。 

美國 美方 勞動部

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