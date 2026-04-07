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生育率持續下滑 國發會：8月發布最新人口推估
台灣生育率持續下滑，人口議題引發關注。國發會今天於新聞稿說明，循例每2年會更新台灣未來人口推估，最新結果預計今年8月對外發布，現正進行相關作業。
媒體報導，國發會最新推估擬採用超低生育率模型，推算過後，相較前次推估結果，台灣可能提前5年、也就是2065年面臨減半人口危機。
國發會對此表示，為了確保推估結果的嚴謹性與可靠性，現正進行資料蒐整與模型調整；媒體報導所稱的最新推估模型及結果，並非國發會發布的正式資訊。
國發會補充，內政部預計6月發布最新人口年報，屆時將有更細緻的年齡別結構數據，國發會將運用該數據推估人口結構變化，現在還在模型調整的階段。
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