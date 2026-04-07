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經濟部：「這2大原因」推升我國產業升級 製造業附加價值續創新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／聯合報資料照片
經濟部。圖／聯合報資料照片

經濟部統計處7日指出，近年受惠於半導體先進製程及高階伺服器產線留台生產，我國2024年製造業附加價值攀升至9兆1,525億元，附加價值率攀升至35.8%，雙雙創下新高，代表產業升級帶動製造業附加價值攀升。

經濟部統計處指出，我國製造業附加價值率由2017年30.2%提升至2024年35.8%，增加5.6個百分點；附加價值亦擴增到9.2兆元，較2017年成長53.8%。

各業中，以電子零組件業附加價值為製造業之冠，2024年附加價值高達4.4兆元，附加價值率達51.4%，分別較2017年成長近1倍及增加6.8個百分點。另電腦電子及光學製品業亦因AI伺服器訂單挹注，2024年附加價值率大幅躍升至39.3%，較2017年增加13.6個百分點，增幅為製造業最大，附加價值亦擴增到1.3兆元，較2017年增近1.2倍，成長力道居製造業之冠。

經濟部表示，顯示隨高階製程的在地化，帶動國內外相關供應鏈在台投資，不僅鞏固了我國在全球科技產業的關鍵地位，更有效帶動國內經濟結構的升級，朝高附加價值發展。

經濟部指出，受美中貿易紛爭引發全球供應鏈重組，以及政府回台投資政策催化影響，廠商加速回臺投資高階產能，尤以電子零組件業與電腦電子及光學製品業為主力，因此拉升外銷訂單國內生產比，2025年我製造業產值突破21兆元。

出口市場結構也有改變。經濟部統計處指出，我國出口以電子零組件為大宗，2017年出口占比達34.0%，且主要出口市場為中國大陸，占比達四成一。

近年隨供應鏈重組，高階筆電與網通設備等產線率先回流，隨後受惠AI浪潮興起，我國因掌握全球半導體先進製程，加上完整供應鏈優勢，推升AI伺服器生產執全球牛耳，出口結構亦在此波浪潮下逐步蛻變，因此資通與視聽產品出口占比由2017年10.8%攀升至2025年39.2%，增加28.4個百分點，不僅超越電子零組件之34.7%，更躍居出口貨品首位。

出口市場版圖也隨之翻轉，對美出口2025年占比達31.0%，高於中國大陸及香港之26.6%，使美國重返我國最大出口國市場。

製造業 經濟部

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