數發部公布海纜損害報告 近四年平均每年發生7至8起

數位發展部7日公布「114年度台灣海底通訊電纜損害原因分析及策進報告」。報告指出，2025年度我國海纜威脅呈現「近岸人為侵擾、遠海天災威脅」特徵，其中「船錨勾損」為近岸受損主因。政府持續透過跨部會合作，依循「提升韌性，建構多重備援及深化國際協防」、「落實重罰與預警」、「精進實體防護，鼓勵新建海纜」與「維持高壓取締」等四大策進軌跡，將防護思維由過往的「被動修復」，全面轉向「主動防禦」與「韌性建構」。

海纜對台灣而言，是無可取代的「數位生命線」。截至今年2月底，台灣周邊已布建15條國際海纜與10條國內海纜，全數納入國家關鍵基礎設施（CI）。分析顯示，近四年台灣近岸（24海浬內）平均每年發生7至8起海纜障礙事件，其中「船錨勾損」平均占比達38.3%，意味著平均每3起海纜障礙，就有超過1起源於船舶下錨；2025年7起障礙事件中有3起「船錨勾損」，占比上升至42.9%，且有2起肇因為外籍「權宜輪」（FOC）非法下錨，已形成海纜安全之新型態威脅。

至於遠海（24海浬外）損害主因則為地震引發的海底滑坡，例如2025年底台灣東部海域發生強震，即同時造成SJC2、PLCN、EAC1、FNAL、RNAL及EAC2等6條重要國際海纜短期內相繼發生障礙。

為有效遏阻海纜破壞行為，除2023年完成《電信管理法》修法以加重損壞電信基礎設施刑責外，行政院更於2025年推動《海纜七法》修正案，並於2026年1月經總統公布實施；透過「沒收犯罪工具（船舶）」及「強化船舶自動識別系統（AIS）管理」等規定，大幅墊高違法成本。數發部強調，政府已積極落實移送違法案件，例如2025年移送之多哥籍貨輪勾斷「台澎三號」（TP3）海纜案及中國大陸籍漁船毀壞「台馬二號」（TDM2）海纜案，均經司法機關判刑確定，充分彰顯政府守護數位韌性的決心。

另外，為因應地震等天然災害威脅，數發部也同步強化備援能量。除促請業者積極擴增國際海纜路由外，亦開放19組衛星頻率並引入多元星系，藉由建構多重備援體系，全面提升我國通訊網路的韌性。

數發部強調，我國海纜防護已邁向主動防禦階段，政府透過跨部會協作機制，持續推動下列四大策進工作，藉由跨部會資源整合與協作，達成在極端情境下「斷纜不斷網」的國家通訊韌性目標：

一、「提升海纜韌性，建構多重備援及深化國際協防」：持續引入新興星系，建構多元通訊路由；同時強化國際維修調度合作，完善海纜安全聯防機制。

二、「落實重罰與預警」：落實執行「沒收犯罪船舶」與查處自動識別訊號異常船舶，鼓勵海纜業者持續精進海纜預警系統功能及分享海纜監測情資。

三、「精進實體防護，鼓勵新建海纜」：強化海纜物理防護與埋設深度，並補助海纜業者新建海纜，從根本化解設施高齡化風險。

四、「維持高壓取締」：持續維持對越界抽砂船的高強度取締與重罰，防止非法抽砂死灰復燃，確保海床與海纜基礎持續穩定。