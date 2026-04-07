數發部首份海纜損害分析報告 船錨勾損為近岸受損主因

數發部今天公布首份台灣海纜損害分析及策進報告，114年度海纜威脅呈現「近岸人為侵擾、遠海天災威脅」特徵，其中船錨勾損為近岸受損主因。數發部表示，透過落實重罰與預警、維持高壓取締等4大作為，持續強化主動防禦與韌性建構。

數發部今天發布114年度台灣海底通訊電纜損害原因分析及策進報告，說明台灣海纜威脅呈雙峰結構，24海浬內以船錨勾損、底拖網等人為破壞為大宗，24海浬外則多受強震引發海底滑坡等自然因素影響。

報告指出，海纜對台灣而言，是無可取代的數位生命線，截至115年2月底，台灣周邊已布建15條國際海纜與10條國內海纜，全數納入國家關鍵基礎設施。

統計顯示，近4年台灣近岸（24海浬內）平均每年發生7至8起海纜障礙事件，其中，船錨勾損平均占比為38.3%，意味著平均每3起海纜障礙，就有超過1起源於船舶下錨。

報告指出，114年7起障礙事件中，有3起為船錨勾損，占比升至42.9%，且有2起肇因為外籍「權宜輪」非法下錨，已形成海纜安全的新型態威脅。

至於遠海（24海浬外）損害主因為地震引發的海底滑坡，報告說明，114年底台灣東部海域發生強震，同時造成SJC2、PLCN、EAC1、FNAL、RNAL及EAC2等6條重要國際海纜短期內相繼發生障礙。

數發部表示，為有效遏阻海纜破壞行為，112年完成「電信管理法」修法，加重損壞電信基礎設施刑責，行政院也於114年推動「海纜七法」修正案，並於115年1月經總統公布實施，透過「沒收犯罪工具（船舶）」及「強化船舶自動識別系統（AIS）管理」等措施，大幅墊高違法成本。

數發部強調，積極落實移送違法案件，如114年移送多哥籍貨輪勾斷「台澎3號」（TP3）海纜案、中國籍漁船毀壞「台馬2號」（TDM2）海纜案，均經司法機關判刑確定，彰顯政府守護數位韌性的決心。

此外，數發部表示，同步強化備援能量，促請業者擴增國際海纜路由外，也開放19組衛星頻率並引入多元星系，藉由建構多重備援體系，全面提升台灣通訊網路韌性。

數發部指出，將持續跨部會合作，依循「提升韌性，建構多重備援及深化國際協防」、「落實重罰與預警」、「精進實體防護，鼓勵新建海纜」與「維持高壓取締」等4大方式，推動防護思維從被動修復轉向主動防禦與韌性建構。