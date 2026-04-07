台商赴美布局必看！員工遠端工作恐踩「多州課稅」地雷

隨著遠端工作在美國快速普及，企業用人彈性提高，但稅務風險也同步升高。資誠聯合會計師事務所指出，台灣企業在美設立子公司後，若員工分散於不同州遠端工作，可能因此被認定在多個州「有納稅關聯」，不只要多繳州稅，還可能面臨補稅與罰款，對整體投資報酬與稅務規劃帶來實質衝擊，企業不可輕忽。

資誠美國業務負責人蘇宥人說明，遠端工作的最大稅務風險，在於可能替公司「創造新的納稅地點」。即使企業在某州沒有設辦公室，只要員工在當地工作，就可能被認定與該州有足夠連結（nexus），進而被要求申報並繳納州所得稅。而各州標準差異很大，有些州只要有少量活動就成立，有些則門檻較高，企業若未即時掌握，很容易事後才被追稅。

除了公司層級的稅負外，員工薪資的扣稅規定也會跟著改變。一般來說，企業必須依員工「實際工作地」所在州來扣繳個人所得稅。如果員工搬到其他州遠端上班，公司就需要在新州重新辦理薪資稅登記並依法扣繳。更複雜的是，美國部分州採用「便利規則」，像紐約等州規定，若員工是因個人因素選擇在外州工作，薪資仍可能被視為來源於原雇主所在州，導致同一筆收入可能被兩州課稅，增加雙重課稅風險。

在其他稅負方面，遠端工作也可能牽動銷售稅與地方稅責任。2018年美國最高法院在South Dakota v. Wayfair案後，各州普遍採用「經濟關聯性」課徵銷售稅，但員工在當地的「實體存在」仍是獨立判斷標準。換句話說，即使銷售額未達門檻，只要有員工在該州工作，也可能觸發銷售稅申報義務。此外，有些州不課所得稅，但會課營業稅或特許經營稅，例如德州的特許經營稅、俄亥俄州的商業活動稅；部分城市如紐約市與俄亥俄州部分城市，也另有地方稅負，企業若有人員分布在這些地區，稅務負擔將進一步增加。

蘇宥人提醒，當美國子公司因遠端工作而同時在多州產生納稅義務，整體稅務成本會明顯提高，進而影響母公司的投資效益。因此，企業在布局美國市場時，應把遠端工作的稅務影響一併納入評估，而不只是人力與營運成本。

針對風險控管，資誠建議企業可從四個方向著手。首先，建立明確的遠端工作政策，規範員工可工作的地點，並要求異動時即時通報。其次，定期盤點各州是否已產生納稅關聯，必要時完成稅籍登記。第三，確保薪資扣繳系統能隨員工所在地調整，避免漏扣或錯扣。最後，建議與專業稅務顧問合作，全面檢視遠端工作帶來的跨州稅務影響，提早規劃因應策略。

雖然遠端工作為企業帶來彈性，但背後隱含的多州稅務問題更為複雜。蘇宥人提醒，若未妥善管理，企業可能面臨各州補稅、罰鍰與利息壓力，對赴美投資的台灣企業來說，及早掌握規則、建立制度並做好風險控管，將是確保長期營運穩定與稅務效率的關鍵。