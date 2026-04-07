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Uber Eats擬7月漲商家服務費 卓榮泰：穩定物價優先

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
Uber Eats向合作商家發布通知，宣布自今年7月21日起將調漲美食外送商家合作夥伴之外送訂單服務費（抽成）2.5%，並將漲價主因歸咎於即將實施的外送專法。記者林伯東／攝影
Uber Eats向合作商家發布通知，宣布自今年7月21日起將調漲美食外送商家合作夥伴之外送訂單服務費（抽成）2.5%，並將漲價主因歸咎於即將實施的外送專法。記者林伯東／攝影

「外送專法」將於7月21日上路，外送平台Uber Eats擬漲外送訂單服務費，並設置「35%服務費率上限」。對此，立委在立法院質詢問及政府態度，行政院長卓榮泰回應，穩定物價是最大優先，一定會要求交通部、公平會介入處理。

卓榮泰7日率相關部會赴立法院會進行總質詢備詢。立委謝龍介質詢提及，因應《外送員權益保障及外送平台管理法》7月實施，Uber Eats日前宣布，自7月21日起，美食外送合作業者的外送訂單服務費調漲2.5%，生鮮雜貨商家合作業者調漲3%，並主動設置「35%服務費率上限」機制。

謝龍介指出，平台業者一旦漲價就回不去了，他詢問政院對此事的態度如何？卓榮泰回應，此刻穩定物價是最大優先，因為任何風吹草動，都會造成民眾心理上的負擔，他一定會要求交通部、公平會介入處理。

政院 行政院長 交通部 Uber Eats

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