Uber Eats擬7月漲商家服務費 卓榮泰：穩定物價優先

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）前副總談判代表顏慧欣病逝不僅牽扯出霸凌疑雲，也打開ＯＴＮ法律定位的結構性問題與談判人才斷層的「潘朵拉盒子」。熟悉ＯＴＮ運作的前財經官員和學者說，ＯＴＮ法制化短期內不易推動，且無法解決所有問題，當務之急應降低ＯＴＮ的人治色彩，提出誘因減少人才高度流動，逐步建立專業且穩定的談判隊伍。

2026-04-07 00:06