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影／戰事影響塑料生產 經濟部長與業者座談推「塑膠袋平價專案」

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫（左三）主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影
經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫（左三）主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影

經濟部下午邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫主持，龔明鑫致詞時表示，因中東戰事，石化原料有點吃緊，反映在塑膠袋的供應上，他日前去看過塑膠袋工廠及萬華商圈初步了解市場情況，根據商業署調查，大賣場及家用塑膠袋比較沒問題。

龔明鑫表示，四輕4月提前開工，乙稀產量可以增1.9萬公噸，並推出「經濟部塑膠袋平價專案」，中油撥出5000噸增產的乙稀，提供給台塑生產成聚乙稀後，提供給合作的製造商和通路商，平穩塑膠袋的供應及價格。

面對商圈或夜市因為要做生意，生意好時，就面臨調度問題，龔承諾會盡快解決這些問題，此次座談會就是希望直接聽取商圈意見。

經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫（前中）主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影
經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫（前中）主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影

經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫（左）主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影
經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫（左）主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影

經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫（右三）主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影
經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫（右三）主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影

經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影
經濟部邀集各大商圈理事長舉行「關懷商圈塑膠製品影響」座談會，會議由經濟部長龔明鑫主持，聽取業者意見。記者陳正興／攝影

中油 台塑 萬華

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