影／戰事影響塑料生產 經濟部長與業者座談推「塑膠袋平價專案」

數位發展部7日公布「114年度台灣海底通訊電纜損害原因分析及策進報告」。報告指出，2025年度我國海纜威脅呈現「近岸人為侵擾、遠海天災威脅」特徵，其中「船錨勾損」為近岸受損主因。政府持續透過跨部會合作，依循「提升韌性，建構多重備援及深化國際協防」、「落實重罰與預警」、「精進實體防護，鼓勵新建海纜」與「維持高壓取締」等四大策進軌跡，將防護思維由過往的「被動修復」，全面轉向「主動防禦」與「韌性建構」。

2026-04-07 17:24