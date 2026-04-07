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中東情勢持續膠著！安聯解析第2季「避險攻堅」藍圖

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中東情勢持續膠著，牽動油價與通膨，以及接下來的利率政策走向。市場對聯準會升息預期近期出現變化，反映出中東戰事與油價上漲帶來的通膨疑慮。法人建議，在審視大局時，應留意到投資市場緊張情勢關鍵點與廣泛強勁經濟指標並存。

安聯投信表示，近期各項數據至少暫時緩解對美國勞動力市場健康狀況的擔憂，在全球範圍內，情緒指標依然保持韌性，甚至長期低迷的製造業中也出現上升趨勢，企業獲利成長在許多領域異常強勁，市場正處於基本面強勁與潛在風險因素之間的拉鋸，這種緊張動態很可能將塑造未來幾個月的格局。

展望第2季，建議六成資金配置在美國及全球收益成長資產；10%在人工智慧（AI）多重資產，以追逐結構式成長契機；15%在投資級及非投資等級債基金、5％新興債，放眼收益機會；10%在台股基金，參與輪動行情。

面對第2季，建議以多元布局應對波動平衡收益與成長。其中複合資產多元布局，兼顧收益及資本利得；複合債平衡波動，券種上可搭配投資等級債、中短天期債券，同時也爭取收益機會；結構創新領域則聚焦如AI、台股、台股高息成長策略、智慧城市趨勢。

在收益成長資產方面，資產方面，安聯收益成長基金全都聚焦美元資產，美國成長股、非投資等級債及可轉換公司債各占三分之一，每月重新平衡。受市場青睞，安聯投信又推出境內版、安聯收益成長多重資產基金，且新增新台幣及人民幣計價類別，到2026年2月底規模達633.81億元。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美股獲利仍將成為推動市場的核心動能，且隨著獲利成長廣度擴大，有助市場漲勢分散；評價面仍為評估重點；可轉債受惠市場輪動，表現有機會優於股票，股市震盪亦有利於資金流入；美國非投資等級債目前殖利率仍高於 6.5%，相對股票波動度較低，今年仍可望貢獻穩定票息報酬。

安聯全球收益成長基金2022年2月引進；該策略聚焦全球多重資產投資機會，布局股票、可轉債、非投資等級債和選擇權，也增加投資等級債部位，掌握長期股債息收益機會及企業獲利成長契機。

面對AI產業升級加速， 布局策略也要跟上，置入AI投資加速器。安聯AI收益成長多重資產基金策略結合收益成長團隊多重資產配置策略，掌握多重收益來源。 到2026年2月底規模達184.53億元。股票部位以資訊科技占44.3%最多，其次是工業股的17.43%、金融股的9.67%。

美股 美國 中東

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