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勞部青艦計畫助企業培育即戰力 雲嘉南3年吸引逾1200家廠商參與

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
青年就業旗艦計畫鼓勵企業以「先僱後訓」模式進用青年，單一企業每年最高可補助180萬元，減輕企業用人成本。圖／雲嘉南分署提供
青年就業旗艦計畫鼓勵企業以「先僱後訓」模式進用青年，單一企業每年最高可補助180萬元，減輕企業用人成本。圖／雲嘉南分署提供

勞動部推動青年就業旗艦計畫，採先僱後訓模式，由企業導師一對一帶領15至29歲青年。有企業透過此計畫進用37名青年，留任率接近8成。雲嘉南分署長劉邦棟表示，這項計畫安排3至6個月崗位訓練，能有效培養企業所需即戰力，近3年雲嘉南地區已有超過1200家企業參與，提供逾2.1萬個職缺。

台灣恩慈公司管理部經理黃俊清表示，工業濾芯產業技術門檻高，人才養成成本大，透過青艦計畫能有效降低訓練負擔，並透過導師制度提升新人留任意願，讓企業不再為缺工煩惱，3年來進用37名新血，留任率更接近8成。

27歲的製程工程師沈楷鈞說，在導師一對一帶領下，他已從新手轉為獨立作業，甚至能主動提出製程優化建議，在職場獲得極大成就感。

劉邦棟說明，企業進用青年後，前3個月每人每月補助1.2萬元；若薪資達3.4萬元以上，第4至6個月再加碼補助每人每月6000元，每人最高可獲5.4萬元補助；單一企業每年最高可獲得180萬元訓練補助，實質減輕企業用人成本。目前已有亞洲航空、生達化學、東捷科技、南都汽車、桂田酒店等知名企業參與，顯示計畫深受業界肯定。

為協助更多企業了解計畫內容，雲嘉南分署將於4月16日下午1時30分，在嘉義中油訓練所辦理說明會，歡迎企業踴躍參加，或撥打06-6985945分機1712洽詢。

青年就業旗艦計畫由資深員工手把手教學，協助青年從適應職場、熟悉業務到強化專業能力，一步到位，培養企業所需即戰力。圖／雲嘉南分署提供
青年就業旗艦計畫由資深員工手把手教學，協助青年從適應職場、熟悉業務到強化專業能力，一步到位，培養企業所需即戰力。圖／雲嘉南分署提供

青年就業旗艦計畫企業宣導圖卡。圖／雲嘉南分署提供
青年就業旗艦計畫企業宣導圖卡。圖／雲嘉南分署提供

勞動部 青年

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