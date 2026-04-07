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竹科三期、台知園區將開聽證會 劉世芳：先與反對民眾溝通

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關於竹科三期、台灣知識經濟園區興建進度，內政部長劉世芳表示，按照土徵條例，將先召開聽證會，與持反對意見的民眾溝通，再看原計畫是否需要修正。行政院長卓榮泰表示，按照程序，當然希望竹科三期、台灣知識經濟園區，都盡速審議完成。

卓榮泰7日率相關部會赴立法院會進行總質詢備詢。

立委林思銘質詢談及，有關於竹科三期及台灣知識經濟園區，先前內政部回復，新竹縣政府正在辦理可行性評估作業，預計2026年年底可以完成。他詢問，國土署專案小組開會後，彙整相關意見修正，是否就會送到都委會的大會來審議？

劉世芳表示，針對台灣知識經濟園區，新竹縣長楊文科日前也有到內政部國土署來開會。現階段，內政部請竹縣府、經濟部按照土徵條例來召開聽證會，進一步與持反對意見的民眾溝通，之後再看按照原來計畫是否需要修正，若有需要修正，等修正後再送專案小組或大會來審議。

至於竹科三期，也將召開聽證會，經濟部正在籌辦當中。卓榮泰表示，首先就是要把程序完成，包括聽證會；再來，就土地問題，當地民眾對於土地徵收的意見是否能夠趨於一致，都將在會議當中進行多向討論。按照程序，當然希望竹科三期、台灣知識經濟園區，都盡速審議完成。

經濟部 行政院長 新竹縣

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