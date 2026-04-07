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仁武社宅送審、實際建材疑雙標 劉世芳揭三項標準不變

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
內政部長劉世芳揭興建社宅三項標準不變。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳揭興建社宅三項標準不變。圖／聯合報系資料照

對於立委質疑社宅「送審資料」及「實際建材」兩者不同，有雙標情形，內政部長劉世芳表示，興建社宅必須符合綠建築、智慧建築、抗震三大標章，還是按照原來的標準。行政院長卓榮泰重申，興建社宅標準一致，美國安全認證UL標準也受我國認可，建築規範都可再做進一步說明。

卓榮泰7日率相關部會赴立法院會進行總質詢備詢。

立委鄭正鈐質詢提及，2021年時任內政部次長、現任住都中心董事長花敬群表示，社宅都要符合綠建築、智慧建築還有抗震三大標章。卓榮泰回應，有關社宅的定義，如何興建社宅，方式上會持續精進，而原則性問題都會繼續進行。

鄭正鈐續道，他接獲陳情，高雄很多地方興建社宅，例如仁武社宅，送審建材跟實際現場運用的建材不一樣；3月20日內政部提供資料之後，廠商承認，送審資料使用的是台製、符合環保標章以及綠建材標準，不過實際上使用的是越南代工廠的磁磚。

關於這部分，劉世芳表示，內政部另外也去查了所有國家住都中心的統包工程契約規定，社宅興建標準，到目前為止，包含綠建材、環保標章啦，還是按照原來的標準，目前是沒有問題的；所謂綠建材、環保標章，只要符合規格，政府全部都認定。

對於該案發生送審建材跟實際建材不同的情形，鄭正鈐質疑，送審標準及現場實際運用標準為何，應提供對照標準。卓榮泰強調，執行這麼多年的社宅興建，一定有一貫的作業規範；至於個案發生的情況，是否因為有新的標準出現，或沒有把關清楚，後續要再釐清。

劉世芳表示，如果鄭正鈐認為有人謀不臧的情形，歡迎移送檢調來辦理。至於仁武社宅送審資料、標準，按照契約上的規定，內政部可以提供的所有資訊，一定都會給鄭，這沒問題。卓榮泰重申，興建社宅標準都是一致的，美國安全認證UL標準也受我國認可，建築規範都可再做進一步說明。

行政院長 鄭正鈐 花敬群

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