自願性碳市場聚焦高品質與國際接軌 臺灣邁向氣候治理關鍵角色

在全球淨零轉型加速推進下，自願性碳市場正從快速擴張邁入制度重整與品質競爭的新階段。臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所與國立中山大學碳權研究與服務中心4月1日舉辦2026自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會，從國際趨勢、國內制度到企業實務，全面探討自願性碳市場的發展關鍵，並共同思考臺灣如何從氣候行動的市場參與者轉型為積極貢獻者。

碳交所總經理陳脩文致詞表示，台灣已正式啟動碳費制度，並持續規劃導入台版總量管制與排放交易制度（TW ETS），在這架構下，自願減量機制將扮演不可或缺的補充工具。她強調，透過市場機制與公私協力，方能加速減碳進程、達成淨零目標。國立中山大學校長李志鵬亦指出，淨零減碳已不再只是企業成本考量，而是攸關企業核心競爭力的重要因素，中山大學碳權中心在碳交所與證交所的支持下，每年發布市場觀察報告，為國家減碳政策提供重要基礎資料。

中山大學碳權中心組長佘健源發表《自願性碳市場 2025 年度觀察報告》，說明國際碳市場已呈現「價量齊揚」的復甦態勢，隨著國際標準機制強化與品質審查趨嚴，高品質碳權逐漸成為市場主流，市場信心亦逐步回穩，帶動價格與交易量回升。中華經濟研究院主任劉哲良則從國際合作角度強調，碳市場的本質在於「槓桿資源」，透過市場機制將資金與技術由已開發國家導向開發中國家，以填補全球減碳缺口。日本、韓國、新加坡等國已積極透過巴黎協定第6.2條雙邊合作機制布局，臺灣可積極尋求與友邦合作，強化氣候行動的國際參與。

陳脩文指出，碳交所已完備國際碳權及國內減量額度交易平台，並嚴格把關高品質碳權專案，面對台灣未來將採雙軌併行推動強制性碳定價，碳交所將持續扮演關鍵角。

在國內制度發展方面，自願減量專案機制已逐步成熟。環境部氣候變遷署蘇意筠組長表示，減量額度並非透過申請即可取得，需具備嚴謹的MRV數據支持。中華經濟研究院分析師林宗昱說明，現行退件原因主要包含方法學引用錯誤、外加性不足、基線情境設定不當及監測計畫缺失等問題；自願減量專案須符合國際品質標準，並經過註冊、監測與查證等嚴謹程序，才能取得具市場價值的碳權。整體而言，國內制度正邁向與國際接軌的高品質碳權發展，強調減量成效的誠信。

企業實務經驗亦為這次研討會亮點之一。永智顧問營運長顏素絹提出「團購模式」申請自願減量額度是可行且效率的作法，並以高雄企業結盟協助學校汰換節能設備為例，說明公私協力整合資源，不僅有效降低顧問與查證成本，也是推動中小型減碳專案的重要策略。另一方面，亞福儲能發展總監蘇修賢分享其團隊的國際碳權方法學及國際碳權開發經驗，包含撰寫並通過全球首創

的「電梯儲能方法學」，以及積極推動台灣造林碳權專案申請國際註冊資格，展現台灣企業在碳權方法學與專案開發的創新能力與國際競爭力。

中山大學碳權中心主任蔡宏政表示，碳市場正從過去的追求規模，轉向強調制度品質與市場信任，對台灣而言，當前正處於與國際制度接軌的關鍵時刻，自願性碳市場的核心在於建立「高品質碳權」，唯有透過可信機制，方能確保市場長期穩健發展。

碳交所表示，這次研討會在跨領域交流中圓滿落幕，未來碳交所將持續強化交易平台與碳權品質，並透過國際合作與人才培育，完善台灣碳市場基礎建設，逐步為台灣建立具國際競爭力的碳交易體系，並在全球氣候治理中發揮關鍵角色。