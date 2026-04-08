現實版「杯麵」來了！台灣紅外線熱影像晶片即將正式量產，天淵掌握8吋MEMS先機

還記得電影《大英雄天團》中，醫療照護機器人「杯麵」能即時偵測人類疼痛、掃描身體狀況，甚至提供安撫式擁抱？這樣的場景正逐步走入現實。隨著全球機器人產業競逐升溫，台灣也在關鍵零組件領域取得突破，長年停留在研發階段的「紅外線熱影像元件」，如今正式跨入量產，為國防、醫療、汽車與AI應用開啟新局。

天淵導入全台第一台量產氧化釩鍍膜機台，天淵工程師與牛津儀器英國專家在無塵室討論機台參數設定。 圖／天淵實業股份有限公司 提供

紅外線技術戰略升級：從仰賴進口到自主掌握

「紅外線就像機器人的眼睛，尤其在低光源或夜間環境中更關鍵。」天淵實業技術長吳政原博士指出，紅外線熱影像晶片在軍事作戰中的重要性極高，因此長期被列為管制品，過去台灣高度依賴歐美進口，且取得數量有限。

但近年情勢出現轉變。新冠疫情推動紅外線測溫技術普及，加上烏俄戰爭中夜視設備與無人機的大量應用，使紅外線影像技術的重要性浮上檯面。各國開始意識到，能否自主掌握紅外線技術，已直接關係國防安全。

在政策推動下，台灣開始加速建立本土供應鏈。天淵實業率先建置國內唯一的8吋Bolometer微機電（MEMS）產線，象徵台灣即將可以正式跨入自主量產階段。

卡關多年的「臨門一腳」：VOx關鍵材料技術突破

儘管台灣在紅外線技術累積深厚，但過去始終卡在量產門檻，問題核心之一在於關鍵材料氧化釩（VOx）薄膜沉積技術。

「技術成熟不等於能量產，缺的是穩定且可控的製程能力。」吳政原博士直言，VOx薄膜的製作涉及高精度材料控制，與接續的MEMS製程對設備穩定性要求極高。

為突破瓶頸，天淵攜手牛津儀器（Oxford Instruments）導入國內第一台全自動量產型離子束氧化釩鍍膜機機台 VOx 設備（Ion Beam Deposition系統），採用獨立電漿源設計，相較傳統PVD或ALD技術，更能降低製程污染、提升薄膜品質與一致性，是與國際主流 microbolometer 製造大廠同等級的設備。同時，原廠派遣擁有三十年經驗的資深技術專家 Dr. David Pearson來台支援裝機與調校，讓量產快速步上軌道。

天淵實業串連牛津儀器、凌陽創新科技強強聯手，達到機台設備商、微機電工廠、IC設計公司多贏。 圖／天淵實業股份有限公司 提供

8吋MEMS產線到位：搶攻車用與工業應用主流

隨著天淵MEMS工廠建置與關鍵製程突破，台灣供應鏈優勢也迅速展現。從半導體製造、封裝到光學整合，各環節協同到位，成功串聯紅外線感測器與影像訊號處理晶片（ISP），形成完整產業鏈。目前準備量產像素17微米製程，之後也會開發像素12微米製程，建置國內唯一的8吋MEMS產線對整個產業起了不可或缺的關鍵影響, 把過去不可能的事變可能。

天淵微機電郭光哲協理指出，由於8吋晶圓是目前微機電系統（MEMS）量產的主流規格，廣泛應用於汽車、工業與消費性電子，天淵建置8吋MEMS產線，不僅補齊台灣在紅外線影像製造的關鍵拼圖，也提供全球市場更安全、可靠的選擇。

應用全面開花：從長照、車用到智慧城市

進一步地，IC設計大廠凌陽創新科技和天淵合作，實現從感測器到ISP晶片的全在地化生產，大幅縮短開發時程，提升反應速度與產品競爭力。

凌陽創新總經理蔡建忠以及技術長林焜尉說明，紅外線熱影像不僅是國防安全的基石，更早已超越軍事領域，逐步滲透至大眾的日常生活：在高齡化社會中，熱影像可用於居家照護，透過影像判斷長者是否跌倒，同時以色塊呈現，兼顧隱私保護。在公共安全方面，可用於監測電力設備過熱、電動車充電樁安全。

此外，在極端環境下的價值更為明顯，無論是濃霧駕駛輔助、消防救援，或山區搜救，紅外線影像都能提供關鍵視覺資訊。未來甚至可進一步整合至手機鏡頭與人臉辨識系統，提高辨識精準度；在建築檢測上，也能快速找出漏水或結構問題，改變傳統破壞式檢修方式。

市場起飛：2027車用影像成決勝關鍵

根據產業估計，全球熱影像市場規模已達約60億美元，並以每年8%至10%的速度成長。吳政原博士認為，台灣若能透過本土量產降低成本、打破國際壟斷，不僅有機會追上國際水準，更能在全球供應鏈中占據關鍵地位。尤其是車用市場，被視為下一波爆發主戰場，吳政原博士呼籲：「2027年將是車用影像技術的關鍵轉折點，若台灣未能及時卡位，可能會錯失整整一個世代的技術機會。」

從實驗室走向量產，紅外線熱影像晶片的突破，不只是單一技術進展，更象徵台灣在高階感測領域邁向自主化的重要里程碑。當「杯麵」式的智慧醫療與機器人應用逐漸成真，這雙來自台灣、本土一條龍設計生產的「紅外線之眼」，也正悄悄改變未來產業的競爭版圖。