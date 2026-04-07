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穩定供電！台電調度燃煤機組 5月起麥寮一號、三號機恢復運轉三個月

經濟日報／ 本報綜合報導
為確保電力供應，台電6日宣布將自5月起短期調度麥寮電廠燃煤機組，雲林縣政府同意在加強維護末端環保原則下，有條件配合恢復運轉三個月，視中東戰事再決定是否延長。圖為麥電所在的台塑六輕園區。聯合報系資料照
為確保電力供應，台電6日宣布將自5月起短期調度麥寮電廠燃煤機組，雲林縣政府同意在加強維護末端環保原則下，有條件配合恢復運轉三個月，視中東戰事再決定是否延長。圖為麥電所在的台塑六輕園區。聯合報系資料照

為確保電力供應，台電昨（6）日宣布將自5月起短期調度麥寮電廠燃煤機組，雲林縣政府同意在加強維護末端環保原則下，有條件配合恢復運轉三個月，視中東戰事再決定是否延長。台電強調此為短期調度，全年用煤量不會超過去年。

台電指出，國際戰事帶來能源供應不確定性，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，世界各國紛紛採取短期調整發電結構措施因應，為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠一號、三號燃煤機組。

麥寮一號、三號機組合計發電量逾100萬瓩，原本台電和台塑簽訂契約已到期，但兩部機組目前均有操作許可及電業執照，依法可運轉，且已裝設濕式靜電除塵器等環保改善措施，可降低空汙排放。

台電說明，政府全力調度天然氣，目前國內供氣充足，各發電機組皆依既定排程操作發電。惟中東戰事持續影響國際能源供應，國際重要天然氣設施受戰火波及且短期內復產困難，加劇液化天然氣（LNG）供應風險。

台電表示，考量國家能源安全，包含日本、南韓、德國、泰國及菲律賓等國，紛紛採取調整發電結構、提高燃煤發電的緊急措施，以因應天然氣供應風險，及降低高價天然氣對電價及民生衝擊。

台電表示，中東戰事前景未明，為協助中油增加後續天然氣調度彈性，參考鄰近各國普遍做法，短期增加燃煤發電。台電將於5月起短期洽購麥電機組電力因應，但全年用煤量仍不會超過去年水準。

台電指出，將與雲林縣政府密切溝通，滾動調整應變策略，確保國人用電需求。

針對天然氣調度情形，經濟部指出，目前油氣庫存均高於法定規範，中油及台塑化（6505）在4月至7月均已增購原油及輕油，並改由紅海出口；天然氣也已完成4月、5月船期調度，供應無虞；6月則持續調度中。國發會主委葉俊顯昨日強調，將全力確保油氣供應量足價穩。

（記者洪安怡、賴昭穎、蔡維斌、歐芯萌）

台塑化 經濟部 中東

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