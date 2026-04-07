戰急氣缺 台電找麥寮燃煤電廠救援

中東戰爭衝擊天然氣進口穩定，並考量國內水情狀況，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，經濟部責成台電，將於五月起調度民營的雲林麥寮電廠兩部燃煤機組，調度期間三個月，是否延長將視中東戰情而定。外界關切增加燃煤發電引發的空汙問題，台電表示，短期調度麥寮電廠，台電全年用煤量不會超過去年水準。

據了解，為維持供電穩定，經濟部、台電、麥寮電廠高階主管日前拜會雲林縣府，希望保留麥寮一號與三號燃煤機組。

台電指出，麥寮一號、三號機組每部發電量為五十萬瓩、共一百萬瓩，原本台電和台塑簽訂的契約已經到期，但兩部機組目前均有操作許可及電業執照，依法可運轉，且已裝設濕式靜電除塵器等環保改善措施，可降低空汙排放。

憂心空汙 張麗善：有條件同意運轉

雲林縣長張麗善昨說，經濟部提出讓麥電兩部機組再運轉三個月，由於這兩部機組期限未屆，加上戰爭帶來對國家造成不可避免的能源衝擊。因應國際局勢變化，造成國家必須調整國內能源結構，站在縣府立場，維護縣民健康和避免空汙的造成是責無旁貸，但基於國家需求的輕重緩急考量下，縣府才同意在加強維護末端環保原則下，有條件配合恢復三個月運轉。

不過，她認為從這次中東戰爭帶來對能源供應的影響，顯示現有國家能源政策仍有檢討空間，中東戰爭不知何時結束，對於未來能源後續備用，期盼中央能重新盤整國家的整個能源，包括重啟核電等，須妥善因應，以維護能源穩定民生和產業。

行政院昨天舉行「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，據轉述，院長卓榮泰要求確保產銷秩序，請經濟部協調中油與台塑務必穩定生產相關原物料，並加強獲取更多貨源，包括油、輕油的貨源增加供應，務求物價平穩，交通部也依現行規定啟動航空用油補助。

提高燃煤 台電：助天然氣調度彈性

國發會主委葉俊顯指出，目前中油和台塑公司在四月到七月均已增購原油及輕油船隻，並改由紅海出口，天然氣也完成四、五月船期調度，供應無虞，六月需要調度的十五個船次，目前也已採購到十一個船次。

台電則說，政府全力調度天然氣，目前國內供氣充足，各發電機組皆依既定排程操作發電。不過，中東戰事持續影響國際能源供應，國際重要天然氣設施受戰火波及且短期內復產困難，加劇液化天然氣（ＬＮＧ）的供應風險。考量國家能源安全，包括日本、南韓、德國、泰國及菲律賓等國，紛紛採取調整發電結構、提高燃煤發電的緊急措施，以因應天然氣供應風險，及降低高價天然氣對電價及民生衝擊。由於中東戰事前景未明，為協助中油增加後續天然氣調度彈性，參考鄰近各國普遍做法，短期增加燃煤發電。