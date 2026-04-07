中東戰火引爆輸入性通膨 運輸、觀光、餐飲、汽車、零售全面上漲

美伊戰事推升油價、海空運費及原物料價格齊揚，導致輸入性通膨壓力正由上而下全面引爆，包括交通、旅遊、汽車、紙業、包裝材料及農業等六大領域出現漲價潮，企業成本將大舉轉嫁，民眾未來購買機票、觀光、購車到日常採買等終端消費將全面承壓。

中東戰事衝擊全球能源、原物料，國內也發生「塑膠袋之亂」。行政院長卓榮泰昨（6）日指示各部會優先維持產銷秩序，並以聯合稽查先行來嚇阻不法，同步協調廠商擴大產量。

漲價部分，首當其衝的是海空運市場。隨油價飆漲，航空業4月起加收燃油附加費，旅客今（7）日後購票將明顯感受票價上揚；貨櫃輪及航空貨運成本同步增加，也將帶動海、空運運價走高，進一步推升進口商品與物流成本。

旅遊市場也已出現漲價效應。雄獅（2731）等多家指標旅行社大喊「成本高漲、吃不消」，不約而同都將在本周起重新計算團費。平均來看，短程線預估漲2,000元至5,000元，長程線平均調高5,000元至6,000元，最高上看1萬元，整體漲幅約一成。業者指出，機票、交通、住宿等成本全面上升，已不只是單一油價問題，而是整體旅遊供應鏈同步變貴。

汽車產業同樣承受壓力。中東鋁廠遭轟炸，引發市場對供應中斷疑慮，推升鋁價走高。由於汽車、尤其電動車與高價車款大量使用鋁材，原料上漲將墊高製造成本。國內車商表示，零組件庫存約僅三到四個月，若戰事持續、美元維持高檔，未來車價勢必面臨調整壓力。

紙業漲價也已成形。受原料、能源及人力成本上揚影響，華紙（1905）旗下文化用紙、產業用紙及包裝用紙已陸續啟動調價，整體漲幅約5%至10%，每噸調升1,500元至2,000元。市場預期，下游加工端及民生紙品報價後續也可能跟進。

包裝材料也在這波戰火中走升。塑膠袋、醬料瓶、寶特瓶等上游原料，包括聚乙烯（PE）、乙二醇（EG）及純對苯二甲酸（PTA），近月每公噸上漲190美元至510美元，漲幅達30.1%至51.5%。隨包材成本墊高，餐飲、食品、飲料與零售通路售價都將承受調整壓力。

農業端則面臨更長尾的通膨風險。受中東衝突與地緣政治影響，尿素、天然氣等製肥原料供應吃緊，化肥價格一度單月飆漲逾三成，市場憂心農業生產成本上升後，將進一步推升糧食與食品價格。農業部農糧署已表示，將密切監控國際製肥原料價格，必要時擴大補助，台肥（1722）目前也先行吸收部分漲幅，力求穩定肥料供應與價格。

這波漲價潮已形成新一波輸入性通膨壓力。若戰事短期內無法降溫，全民荷包勢必持續承壓。（記者黃淑惠、邱馨儀、吳秉鍇、謝柏宏、侯思蘋、歐芯萌）

海空運 機票今起變貴了

航空業將依油價變化加收燃油附加費，機票變貴了。聯合報系資料照

美伊戰爭打不停，國際油價狂漲，貨櫃輪與航空業自4月起加收燃油附加費，不僅旅客出遊機票變貴，也將間接推升海、空運運價上揚，物流成本升高將轉嫁到終端商品價格，擴大輸入性通膨。

此外，航空業將依油價變化加收燃油附加費，機票變貴了，自今（7）日起購票，機票漲價感受將明顯加大。

華航（2610）、長榮航（2618）及星宇公布，4月起短程航線每航段收取45美元（約新台幣約1,440元）；長程航線每航段收取117美元（約新台幣約3,740元）。若與3月燃油附加費水準相比，4月7日後購票，短程線單程約貴27.5美元（約新台幣880元；長程線則增加71.5美元（約新台幣2,285元）。

油價是航空業最重要的成本之一，油價上漲一直是航空公司高度關注的經營壓力。由旅客分攤部分油價成本，早已是航空業常態作法，相較之下，旅客負擔比重仍低於航空業者本身，因此燃油附加費調整仍會對航空公司獲利造成影響。不過，航空貨運較能依市場需求調整價格，在半導體等高科技產品出貨需求暢旺下，燃油附加費有望完全轉嫁，但同理，電子產品的價格也會變貴。

陽明 （2609）、萬海（2615）也指出，中東戰爭引發油價上漲，在成本攀升下，將開始反映並加收燃油附加費，以降低成本上升帶來的衝擊；全球貨櫃輪業者也將另外加收燃油附加費。

國內物流業者推估4月上旬運價漲幅約7%至10%，隨市場需求變化，4月下旬不排除還有另一波漲勢。(記者黃淑惠)

旅行社 觀光團費漲漲漲

出國旅遊要變貴了。圖為桃園機場旅行社出團旅客集合。記者季相儒／攝影

出國旅遊要變貴了。雄獅、旅天下、山富（2743）、五福（2745）及鳳凰（5706）等多家旅行社不約而同表示，觀光團各項成本高漲，壓力扛不住了，部分旅行社業者本周將重新計算團費，本周起要出國跟團觀光的人，團費恐將變貴，長程團每人漲1萬。

上述旅行社分別證實團費可能漲價的訊息，旅行社業者指出，已完成報名繳費的旅客不受影響，但自本周起將依各項成本攀升重新計算團費，短程線預估上調2,000元至5,000元，長程線平均調升約5,000元至6,000元，最高上看1萬元。

旅天下董事長李嘉寅、鳳凰旅遊總經理卞傑民均指出，美伊戰爭推升油價，已不只是單一成本問題，而是牽動整體旅遊產業結構變化，從機票、交通到住宿等供應鏈成本全面走升，勢必帶動團費上揚。

雄獅旅遊表示，目前各大航空公司陸續調漲燃油附加費，旅遊目的地的飯店、餐廳及交通等成本也同步增加。因應近期外部環境充滿不確定性，雄獅已擬定三大作為，包括密切關注航空公司動態、針對已報名旅客加速開票，以及靈活調整產品結構。

在團費調整方面，雄獅預估，短程線如日本、韓國及東南亞，團費約上調2,000元至3,000元；長程線如美加、歐洲等，漲幅約3,000元至5,000元，後續仍將視國際情勢變化滾動式調整。

五福旅行社指出，4月後出發團費也將調整，長程線約增加5,000元至1萬元，短程線如日本、韓國及東南亞，預估調升3,000元至5,000元。(記者黃淑惠)

車市 鋁價墊高生產成本

國內車商指出，若戰事再拖一個月以上，加上美元維持高檔，汽車零組件與整車售價恐面臨上調壓力。（聯合報系資料照片）

中東鋁廠遭軍事轟炸，市場憂心供應中斷，推升鋁價走高，汽車產業鏈成本壓力升溫。

國內車商指出，若戰事再拖一個月以上，加上美元維持高檔，汽車零組件與整車售價恐面臨上調壓力。

中東戰火延燒，全球主要車廠搶購鋁材，不僅推升鋁價，也加深市場對原料斷供的憂慮。由於鋁材廣泛應用於汽車製造，尤其電動車與高價車款用量更大，近期鋁價上漲已開始墊高汽車成本。

國內車廠表示，零組件庫存大約僅三到四個月，進貨時間約三個月，若戰爭再持續一個月以上，汽車相關產業鏈價格就必須調整，勢必對售價造成上行壓力。

和泰車（2207）表示，依供應商評估，短期內尚無供應問題，因此目前不影響生產，但中長期仍須視戰爭發展而定，後續變數仍大。

零組件業者也說，不只是鋁材，汽車相關機油、塑膠件等，目前台灣庫存備援多僅剩約三個月，若戰事遲未落幕，相關零組件價格恐同步連動。

業界分析，後續汽車成本是否進一步上揚，關鍵有二，一是美元匯率維持高檔，二是戰事若持續超過一個月，價格調整幾乎難以避免。眼下台灣車市已面臨油價上漲及美製車進口關稅將降為零的雙重衝擊，業者一方面加碼促銷刺激買氣，另一方面又憂心製造成本墊高、壓縮獲利，經營壓力明顯升高。(記者邱馨儀)

造紙 衛生紙價格受矚目

紙價漲勢延續，紙種價格亦同步反映成本壓力，下游加工端與民生用紙品報價恐受牽動。示意圖。記者邱德祥／攝影

紙價漲勢延續，紙種價格亦同步反映成本壓力，下游加工端與民生用紙品報價恐受牽動。華紙目前包含文化用紙、產業用紙及包裝用紙等主要品項，已陸續啟動調價機制，整體漲幅約5%至10%，換算每噸調漲約新台幣1,500至2,000元。

業內認為，在原料、能源及人力成本全面上升下，紙廠調價動作轉趨一致，市場憂心新一波報價將延續上行趨勢。這將牽動終端商品包材成本上揚，而轉嫁給消費者。

華紙4月再度調漲短纖紙漿價格，每噸上調20美元，漲幅逾3%；若自去年第4季起計算，短纖紙漿已連續上漲七個月，累計漲幅達140美元，顯示原料端價格處於明顯上行循環。

對印刷出版、製造業及民生消費品供應鏈而言，成本壓力正逐步擴大，後續是否進一步反映至終端售價，備受市場關注。

業界分析，國際運費與能源價格維持高檔，也使整體製造成本居高不下。再加上木片等關鍵原料供給趨緊，帶動上游價格逐年走高，在成本結構全面上升下，紙廠調整售價已成為反映市場機制的必要措施。

此外，日本先前爆發「衛生紙之亂」，引發市場關注台灣衛生紙價格動向。不過，考量國內市場競爭激烈，且衛生紙屬民生必需品，永豐餘（1907）、正隆（1904）等紙廠對調價態度仍趨審慎，目前暫無調漲規劃，後續將持續觀察市場變化。(記者侯思蘋)

包裝材 食品容器也缺貨

中東戰火持續，推升塑膠袋、醬料瓶、寶特瓶等民生包裝材上游原料價格大漲。記者陳雅玲／攝影

中東戰火持續，推升塑膠袋、醬料瓶、寶特瓶等民生包裝材上游原料價格大漲，PE、EG、PTA近月每公噸上漲190至510美元，漲幅達30.1%至51.5%，恐成餐飲與民生消費漲價的隱形推手。

美、以對伊朗發動攻擊迄今已逾一個月，加上荷莫茲海峽遭封鎖，戰火又波及中東鄰國能源設施，對石化供應鏈造成嚴重衝擊。

以5日為例，伊朗再對波斯灣多國關鍵能源基礎設施發動無人機攻擊。根據科威特石油公司（KPC）聲明，位於舒韋赫的石油綜合園區遭襲並引發火災，造成重大財產損失。

此外，KPC旗下科威特國家石油公司（KNPC）與石化工業公司（PIC）多處設施也在攻擊中受損，其中米納艾哈邁迪與米納阿卜杜拉兩座煉油廠，合計日處理能力逾80萬桶。中東石化設施接連受創，也加速帶動全球上下游石化原料價格走升，民生包裝材報價更持續攀高。

以廣泛用於塑膠袋、軟包裝膜、食品包裝袋及醬料瓶的低密度聚乙烯（LDPE）為例，近一個月每公噸由990美元漲至1,500美元，大漲510美元，漲幅51.5%。高密度聚乙烯（HDPE）作為奶瓶、優酪乳瓶、食用油桶及保鮮盒材料，也由每公噸895美元漲至1,360美元，漲幅52%。線性低密度聚乙烯（LLDPE）則由815美元升至1,160美元，漲幅42.3%。

業者指出，從塑膠袋、食用油桶到寶特瓶等塑化用品，近期採購成本明顯墊高，市場也出現補貨速度放緩、部分商品短暫缺貨等現象，顯示原料漲價壓力正由上游逐步向終端市場擴散，並牽動新一波民生通膨效應。(記者吳秉鍇)

肥料 農糧署出手穩供需

美伊戰爭打不完，衝擊全球農業所需製肥原料價格飆漲，市場擔心這波肥料上漲風潮。聯合報系資料照

美伊戰爭打不完，衝擊全球農業所需製肥原料價格飆漲，市場擔心這波肥料上漲風潮，恐將影響農業成本上揚，造成糧食價格上漲的蝴蝶效應，甚至讓終端「餐桌上的美食價格」走高。

對此農業部農糧署近日表示，正密切監控每周嚴密監控國際製肥原料價格，適時擴增化學肥料原料漲幅補助額度、及肥料品項，並由政府協助肥料業者吸收部分漲幅。以肥料供應商台肥為例，已帶頭吸收部分漲幅，維持肥料價格不變，目的就是要以穩定肥料供應及價格平穩。

受中東衝突及地緣政治影響，全球化肥原料包括尿素、天然氣等供應緊張，化肥價格一度單月飆漲逾三成，對全球農業生產成本構成嚴重威脅，市場也擔心這股成本壓力最終會導致終端食品價格跟進上漲，加升國內通膨風險增加。

市場分析，肥料占農業生產成本比重高，肥料漲價直接導致農作物生產成本提升， 若化肥供應持續受限，可能導致農民減少肥料使用，進而影響農作物產量，導致糧食供給緊張。 雖然目前國內有穩定供應措施，但是只要中東戰爭一天不熄火，國際化肥原料價格上漲的壓力終會對農民造成很大的壓力。

農糧署近日說明，為了防止農產品價格上漲，已適時擴增化學肥料原料漲幅補助額度及肥料品項，由政府協助國內肥料業者吸收部分漲幅。農糧署指出，目前國內含已訂購量的庫存可穩定生產製造肥料至8至12月，確保國內農民用肥供應無虞。

農糧署強調，因應國際製肥原料行情上漲，近年推動化學肥料原料漲幅補助計畫，並自2022年1月起啟動原料漲幅補助措施。(記者謝柏宏)