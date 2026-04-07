通膨衝擊荷包！6大領域漲價潮來了

中東戰爭推升油價、海空運費及原物料價格齊揚，通膨壓力正由上而下全面引爆，包括交通、旅遊、汽車、紙業、包裝材料及農業等六大領域出現漲價潮，企業成本將大舉轉嫁，民眾未來購買機票、觀光、購車到日常採買等終端消費將全面承壓。

海空運市場首當其衝

首當其衝的是海空運市場。隨油價飆漲，航空業四月起加收燃油附加費，民眾今天起購票將明顯感受票價上揚；貨櫃輪及航空貨運成本同步增加，也將帶動海、空運運價走高，進一步推升進口商品與物流成本。

其中華航、長榮航及星宇已公布四月起短程航線每航段收取四十五美元（約新台幣一四四○元）；長程航線每航段一一七美元（約新台幣三七四○元）。若與三月航空業加收燃油附加費水準相比，四月七日後買機票，短程線單程約貴廿七點五美元（約新台幣八八○元）；長程線增加七十一點五美元（約新台幣二二八五元）。

油價上漲一直是航空公司高度關注的經營壓力，由旅客分攤部分油價成本，早已是航空業常態作法。相較之下，旅客負擔比重部分，仍低於航空業者本身，因此燃油附加費調整仍會對航空公司獲利造成影響。

不過，航空貨運較能依市場需求調整價格，在半導體等高科技產品出貨需求暢旺下，燃油附加費有望完全轉嫁，但同理，電子產品的價格也會變貴。

旅遊團費漲價難避免

旅遊市場也已出現漲價效應。雄獅、旅天下、山富、五福及鳳凰等多家知名旅行社證實，已經報名繳費旅客不受影響；本周起會根據各種成本攀升重新計算團費，推估短程線約漲兩千到五千元，長程線平均漲幅約在五、六千元、最多上調一萬元。

旅天下董事長李嘉寅、鳳凰旅遊總經理卞傑民都認為，中東戰爭造成油價上漲不只是成本問題，已經牽動整個旅遊產業結構的變化，機票、交通、住宿等供應鏈的成本全面上升，這些因素勢必推升團費往上增加。

旅行社業者分析，沒人能精準預測油價的走勢，因此已決定出國時間的民眾，盡快搶票比等油價下跌實際。

而且不只是燃油附加費增加，戰爭造成杜拜中轉失靈，往歐洲的航班則非常滿，想到歐洲旅遊的民眾也要注意，在航空公司航班選擇變少下，想要繼續等便宜機票及團費並不容易。

鋁價走高恐推升車價

汽車產業同樣承受壓力。中東鋁廠遭轟炸，引發市場對供應中斷疑慮，推升鋁價走高。由於汽車、尤其電動車與高價車款大量使用鋁材，原料上漲將墊高製造成本。國內車商表示，零組件庫存約僅三到四個月，若戰事持續、美元維持高檔，未來車價勢必面臨調整壓力。

汽車零組件廠商指出，不只是鋁材，和汽車相關的機油，以及塑膠件等，目前台灣的庫存備料大約剩下三個月左右，如果戰爭在五月「川習會」之前還沒有結束，相關零組件可能都會連動。

業界指出，後續汽車成本是否進一步上揚，關鍵有二，一是美元匯率維持高檔，二是戰事若持續超過一個月，價格調整幾乎難以避免。眼下台灣車市已面臨油價上漲及美製車進口關稅將降為零的雙重衝擊，業者一方面加碼促銷刺激買氣，另一方面又憂心製造成本墊高、壓縮獲利，經營壓力明顯升高。

此外，紙業漲價也已成形。受原料、能源及人力成本上揚影響，華紙旗下文化用紙、產業用紙及包裝用紙已陸續啟動調價，整體漲幅約百分之五至十，每噸調升一千五百至兩千元。

紙業成本壓力正擴大

對印刷出版、製造業及民生消費品供應鏈而言，成本壓力正逐步擴大，後續是否進一步反映至終端售價，備受市場關注。

由於日本先前爆發「衛生紙之亂」，消費者也擔心國內衛生紙價格動向。不過，考量國內市場競爭激烈，且衛生紙屬民生必需品，永豐餘、正隆等紙廠對調價態度仍趨審慎，目前暫無調漲規畫，後續將持續觀察市場變化。

餐飲食品價格擬調整

至於與民生消費緊密相連的包裝材料，也在這波戰火中走升。塑膠袋、醬料瓶、寶特瓶等上游原料，包括聚乙烯（ＰＥ）、乙二醇（ＥＧ）及純對苯二甲酸（ＰＴＡ），近月每公噸上漲一九○美元至五一○美元，漲幅達百分之卅點一至五十一點五。隨包材成本墊高，餐飲、食品、飲料與零售通路售價都將承受調整壓力。

業者指出，從塑膠袋、食用油桶到寶特瓶等塑化相關用品，近期採購成本明顯墊高，市場也出現補貨速度放緩、部分商品短暫缺貨等現象，顯示原料上漲壓力正逐步由上游擴散至終端市場。

糧食供給可能更緊張

農業端則面臨更長尾的通膨風險。中東戰爭導致尿素、天然氣等製肥原料供應吃緊，化肥價格一度單月飆漲逾三成，市場憂心農業生產成本上升後，將進一步推升糧食與食品價格。農業部農糧署已表示，將密切監控國際製肥原料價格，必要時擴大補助，台肥目前也先行吸收部分漲幅，力求穩定肥料供應與價格。

市場人士說，肥料占農業生產成本比重高，肥料漲價導致農作物生產成本提升，若化肥供應持續受限，可能導致農民減少肥料使用，進而影響農作物的產量，導致糧食供給緊張。

雖然目前國內有穩定供應措施，但是只要中東戰爭一天不落幕，國際化肥原料價格上漲的壓力終會對農民造成很大壓力。

整體來看，這波由中東戰爭引爆的漲價潮，已從油價與原物料向下擴散至食衣住行各層面，形成新一波輸入型通膨壓力。若戰爭短期內無法降溫，企業成本續升、終端價格續漲的情況恐將更加明顯，全民荷包勢必持續承壓。