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經貿談判 美歐常設機構配專業人才

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

美國歐盟皆設有常設專職機構，處理貿易談判和政策相關事務。美國的貿易代表團是由專門機構和各部會合作組成，多數貿易代表皆有律師背景，且處理過貿易訴訟等相關事務。歐盟則是由貿易專員領導，貿易總署署長負責執行並管理團隊。

美國貿易代表團是由美國貿易代表署和各部會合作組成，隸屬美國總統行政辦公室。貿易代表署的首長即為美國貿易代表，是閣員級官員。美國近兩任貿易代表均為律師出身。

美國政府和外國進行貿易談判時，除了貿易代表參加，代表團通常也由內閣經貿首長率領，如財政部長貝森特、商務部長盧特尼克等，加上技術專家和法律顧問。

歐盟則是由歐盟貿易總署負責制定和執行歐盟委員會關於貿易和經濟安全的政策。目前歐盟首席貿易談判代表是貿易專員塞夫柯維奇，負責主導歐盟對外貿易政策事宜。現任貿易總署署長魏恩德，負責執行政策並管理團隊。署長之下也依區域和專業分組，設有副署長管理各組事務。

美國 貝森特 歐盟 經貿

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