重大經貿談判 大陸 頂層設計加專業執行

中國大陸對外經貿談判目前由商務部負責，中美經貿磋商、區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）談判、加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）談判等重大事項均由商務部主導，並設專門高階談判代表職位，統籌經貿磋商。

大陸商務部國際貿易談判代表（正部長級）由副部長李成鋼兼任，代表大陸政府參與最高層級的國際經貿談判，國際貿易談判副代表（副部長級）包括凌激、蔣成華等人，協助具體談判 。

不過，中美經貿談判因其重要性遠高於一般國際貿談判，由高層負責人統籌、多部門協同推進，形成「頂層設計加專業執行」的雙層架構。

頂層設計就是由大陸國務院副總理何立峰作為中美經貿的中方負責人，負責戰略層面的高層對話與決策協調，他代表中方出席在倫敦、斯德哥爾摩、巴黎等地舉行的中美多輪高層磋商，落實兩國元首通話共識，主導談判方向和框架。至於具體執行則由多部門分工合作，例如商務部長王文濤負責組織談判團隊、對接美國貿易代表署（ＵＳＴＲ），商務部國際貿易談判代表李成鋼多次率團赴美、加、瑞士等國展開磋商。