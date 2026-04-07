加入CPTPP 舉者：「堆積木」累積會員國支持

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣在辭職信提到，我國對參與跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）「消極敷衍，缺乏具體規畫和時程」。中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，加入ＣＰＴＰＰ是國內朝野少有的共識，今年輪值主席國越南已展開一系列活動，執委會第四季將召開年度大會，是台灣爭取成立入會工作小組的機會。東海大學經濟系教授邱達生建議，採取「堆積木」方式推進各會員國關係，再逐步擴大支持圈。

台灣與中國大陸都在二○二一年提出申請，但至今雙方均未跨過工作小組此一關鍵門檻。劉大年說，台灣加入ＣＰＴＰＰ的最大困難並非經濟條件，而是政治因素，從制度與經貿條件來看，在目前所有申請國中，「台灣最接近ＣＰＴＰＰ標準」，目前卻仍陷僵局。ＣＰＴＰＰ的入會共識決機制是很大關鍵。

邱達生指出，ＣＰＴＰＰ採取所有會員國無異議的決策方式，意味著台灣必須逐一取得現有成員的支持，現實困境在於，這些會員國「沒有一個與台灣有正式外交關係」，卻「全部與中國大陸有正式邦交」，在外交壓力與政治考量下，增加支持台灣的難度。

面對僵局，邱達生建議採取「堆積木」方式，透過各個會員國的雙邊互動累積支持，優先爭取與台灣關係較友好、或與中國關係較緊張的國家，例如日本等國，再逐步擴大支持圈。

「今年是重要時間窗口。」劉大年說，由於年度執委會通常第四季召開，距今約半年時間，政府應加強對各會員國的溝通與遊說，降低反對聲音；輪值主席國的角色不容忽視，地主國對議程安排具有一定影響力，如何與越南建立良好互動，也將影響進展。