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體檢經貿談辦公室判 應降低人治色彩

聯合報／ 記者賴昭穎陳儷方黃婉婷／台北報導
專家指出，行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）當務之急應降低人治色彩，提出誘因減少人才高度流動。記者蘇健忠／攝影
專家指出，行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）當務之急應降低人治色彩，提出誘因減少人才高度流動。記者蘇健忠／攝影

政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）前副總談判代表顏慧欣病逝不僅牽扯出霸凌疑雲，也打開ＯＴＮ法律定位的結構性問題與談判人才斷層的「潘朵拉盒子」。熟悉ＯＴＮ運作的前財經官員和學者說，ＯＴＮ法制化短期內不易推動，且無法解決所有問題，當務之急應降低ＯＴＮ的人治色彩，提出誘因減少人才高度流動，逐步建立專業且穩定的談判隊伍。

行政院發言人李慧芝說，談判過程中，的確看到經貿辦不論是在組織編制或人員協調等，都需要更強化與精進的面向，行政院長卓榮泰也已說明將全面檢視。至於是否有具體方案，相關人士指出，目前仍在檢討盤點。

前經貿官員說，ＯＴＮ在二○○七年成立，原本是隸屬經濟部的任務編組，二○一六年提升⾄政院層級，當時是希望改善跨部會的協調和整合，因此仿效美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）架構。但台灣的國際特殊處境導致政策美意無法展現，因為任務編組非常依賴人才，對的人效果加倍，不對的人就會造成大問題。

亞太商工總會執行長、東海大學兼任教授邱達生說，ＯＴＮ兩位副總談判代表都是兼任，一位是外交部次長、另一位是經濟部次長，仍有原本業務，恐分身乏術。

一位前經貿官員表示，鄧振中擔任總談判代表時，現任總談判代表楊珍妮任專職的副總談判代表，等楊扶正後，副總談判代表的功能形同虛設，淪為掛名的作用。

另一位前經貿官員說，「人一直換，的確是個非常頭痛的問題。」因為ＯＴＮ的同仁多數是從外交部、經濟部借調，不論是考量待遇或生涯規畫，「只要三年時間一到，大家都想走」，談判經驗和知識也無法傳承，除非在制度或待遇提供留才誘因，否則談判人才的養成淪為空談。

至於現行制度的結構性問題，前經貿官員表示，ＯＴＮ是專責談判單位，但「談判機會」由誰負責開發爭取，⼀直存在不明確、無整合的問題。常見狀況是，經濟部、外交部等機關不負責談判，也不清楚台灣是否有爭取談判的意願；負責談判的ＯＴＮ不負責爭取談判機會，卻擁有未來假設要談判時的專責權限。

邱達生說，經貿談判不是辯論比賽，而是在各種限制條件下，替國家爭取最大利益。談判人員不僅要具備談判技巧，更必須深刻理解台灣自身經濟結構，清楚哪些產業必須極力守住、哪些條件可以彈性讓步，這些都仰賴長期且系統性的訓練累積，而非短期借調即可勝任。尤其台灣除了面臨因台美關稅談判而延宕的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），與各國推動雙邊自由貿易協定，還有投資保障協定、租稅協定等，談判項目繁多，對人力與專業的要求更高，也更凸顯現行制度的不足，他建議政府仿照外交官體系，建立一套完整的「談判官體制」。

前官員說，政院曾有人建議ＯＴＮ法制化，但後來無疾而終，因牽涉行政院組織法，恐怕緩不濟急。另一個制度上要解決的問題，就是如何引進對外談判中具關鍵地位的律師角色；ＯＴＮ目前是任務編組，較有彈性從業界找律師參與談判，一旦法制化，必須思考如何保留體制外的律師參與空間。

前經貿官員表示，在法制化之前，「穿著衣服改衣服」或許不是最佳方案，但必須先解決目前「一個人說了算」情況，並在制度上提高留才誘因，改革至少要先跨出一步。

經濟部 法律 政院

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