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美國安任務小組來訪 總統府：推動台美國防合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」(RSC)國安任務小組主席諾恩(Zach Nunn)率團來訪。圖／總統府發言人臉書
美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」(RSC)國安任務小組主席諾恩(Zach Nunn)率團來訪。圖／總統府發言人臉書

總統府發言人郭雅慧6日在臉書表示，誠摯歡迎美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」(RSC)國安任務小組主席諾恩(Zach Nunn)訪問團來台，賴清德總統將於7日在總統府接見訪團，以表達歡迎之意。

郭雅慧提到，繼上週聯邦參議院跨黨派議員來訪，展現台美深厚情誼，本週又有台灣好朋友以具體行動，表達對台灣的強勁支持。

她表示，這次是來自愛荷華州的聯邦眾議員諾恩擔任RSC國安任務小組主席以來，首度率團訪台，另外三位成員為威斯康辛州的聯邦眾議員費茲傑羅(Scott Fitzgerald)、北達科他州的聯邦眾議員芙朵恰克(Julie Fedorchak)以及印第安納州的聯邦眾議員施瑞夫(Jefferson Shreve)。

她指出，美國聯邦參眾兩院在本屆國會已經提出超過80項友台議案，內容涵蓋台美外交、安全及經貿關係、解決雙重課稅問題、反制中國濫用聯大第2758號決議、支持台灣國際參與、強化對中國犯台的嚇阻等議題，充分展現美國會對台美關係不分黨派的堅定支持。

郭雅慧說，這次訪團到來，除了希望展現對台支持，也將深入瞭解如何協助台灣強化自我防衛能力、抵抗中國各式灰色地帶行動並且推動台美國防合作。期盼未來繼續與美國在各領域密切合作，進一步深化雙邊友好夥伴關。

RSC成立於1973年，是由美國聯邦眾議院中的保守派議員所組成，目前有將近190位成員，可說是美國聯邦眾議院非常具有指標性的團體，在推動各項議題上，都扮演著重要的角色。賴總統擔任副總統時，也曾於2023年接見過由當時RSC主席赫恩（Kevin Hern）所率領的訪問團。

美國 台美 總統府

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