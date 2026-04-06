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醫材、藥品每月需求1,138公噸塑料 產發署助媒合供應

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
醫材、藥品每月需求為1,138公噸塑料，經濟部產發署已協助食藥署媒合供應。圖／聯合報系資料照
醫材、藥品每月需求為1,138公噸塑料，經濟部產發署已協助食藥署媒合供應。圖／聯合報系資料照

行政院6日舉行「因應中東衝突民生安定專案會議」例行記者會。有關醫材、藥品供應方面，衛福部食藥署長姜至剛表示，目前評估每月需求為1,138公噸塑料，經濟部產發署已協助媒合，石化大廠製品將優先供應國內醫材、藥品廠商，確保供應無虞。

有關穩定藥品、醫材供應，姜至剛表示，為確保醫療物資不虞匱乏，會先了解醫療院所需求現況，並請國內業者優先提供給國內醫療需求。食藥署藥品醫療器材供應平台，特別建置了因應中東情勢的單一窗口，讓國內藥品、醫療材能夠直接通報，有助於衛福部密切監測供應情形。

醫療現場方面，姜至剛提到，廠商面臨塑料不足、原料上漲等問題。衛福部請公協會協助藥商、醫療器材商，盤點針對原物料的確切需求，以及原料上漲情形。經濟部產發署也協助提供廠商名單，供食藥署做醫材和藥品媒合。石化大廠並將優先供應國內醫材、藥品廠商。

針對經費增加支出，姜至剛說，健保安全準備基金200億元可以支應，對於業者提出的價量問題也會做研議。

姜至剛指出，產發署已經媒合醫材、藥品供應商，確保供應無虞。食藥署方面，確定的藥商從P1到P8有八家藥商通報。醫療器材廠Medical device，從M1到M14共有22家，食藥署已經媒合其中12家，另外10家目前供貨無虞。

他表示，產發署統計，包材商、藥商有28家，塑料供應商有33家，都分別由塑料來源供應商8家以及另外15家，達成產銷上的供應支持。目前評估每月須1,138公噸塑料，已由產發署協助，優先供應給國內藥品、醫材相關。

醫材 食藥署 衛福部 行政院 經濟部 中東

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