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戰事影響能源供應 經濟部：啟動多項調度與應變措施

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中東衝突升溫衝擊全球能源與石化供應鏈，經濟部強調，目前國內能源供應仍屬穩定，電價、油氣價格短期內不調整，並透過調度機制，降低對民生與產業的影響。圖/本報資料照片
中東衝突升溫衝擊全球能源與石化供應鏈，經濟部強調，目前國內能源供應仍屬穩定，電價、油氣價格短期內不調整，並透過調度機制，降低對民生與產業的影響。圖/本報資料照片

中東衝突升溫衝擊全球能源與石化供應鏈，行政院今（6）日召開「民生安定專案會議」說明最新因應措施。經濟部強調，目前國內能源供應仍屬穩定，電價、油氣價格短期內不調整，並透過多元調度機制，降低對民生與產業的影響。

經濟部指出，為穩定物價，電價審議委員會已決議4月至9月電價凍漲；汽、柴油本周（4月6日至12日）不調整；桶裝瓦斯及民生用天然氣4月也維持不變，確保民生負擔不進一步加重。

在天然氣供應方面，產發署副署長鄒宇新表示，原本4至6月約31%的液化天然氣仰賴經紅海運輸，受中東局勢影響後，已盤點船班並啟動替代方案，包括增加現貨採購、協調長約提前交貨及擴大非中東氣源進口，目前安全存量可維持至少11天以上，供氣至6月「有相當把握」。 

此外，近期國內出現塑膠袋與包材供應緊張情形，經濟部也從上游原料著手調整產能，除既有每月約8000噸供應量外，中油將額外增產約5000噸塑膠袋原料，並提升乙烯與聚乙烯產能，確保醫材、食品包裝及民生用品供應無虞，避免出現排擠效應。 

經濟部強調，將密切關注國際情勢變化，滾動調整能源調度與產業因應措施，確保國內能源安全與市場穩定。

行政院 紅海 電價

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