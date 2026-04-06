戰事影響能源供應 經濟部：啟動多項調度與應變措施

美伊衝突僵局難解，美國總統川普表態將達成協議。中研院兼任研究員施俊吉6日在臉書發文分析指出，美國目前在摧毀伊朗核設施的戰略目標上已乏力前行，最佳選擇是宣布達成目標並單方面停火，如同「阿Q勝利法」般將問題暫且擱下，並引述羅馬帝國親征波斯敗多勝少的歷史為鑑，直言川普與其冒險成為戰敗被俘的克拉蘇，不如選擇明智收手。

2026-04-06 12:39