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穩定民生！卓揆：優先維持產銷秩序 聯合稽查先行

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
因應中東戰事延燒，行政院長卓榮泰指示穩定民生。圖／聯合報系資料照
因應中東戰事延燒，行政院長卓榮泰指示穩定民生。圖／聯合報系資料照

行政院6日舉行「因應中東衝突民生安定專案會議」例行記者會。發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰表示，優先要處理的就是產銷秩序的正常，穩定生產各項相關的原物料；為避免市場不法囤積、哄抬，以「聯合稽查先行」來嚇阻，若違規情形嚴重，會再研擬更積極的作為。

李慧芝轉述，針對目前中東情勢，卓榮泰表示，現在該地區還有一些特別需要關注的國人，政府會盡全力安排他們的安全管理，不會有安全上的疑慮。但是因為戰爭還在持續進行，因此也呼籲國人不要前往中東地區，避免意外狀況的發生。

在物價平穩方面，卓榮泰指出，優先要處理的就是產銷秩序的正常。經濟部必須要求，也要協調中油以及台塑，務必要穩定生產各項相關的原物料，並且加強獲取更多的貨源，包括油、輕油的貨源，增加供應，務求物價的平穩。

卓榮泰也請衛福部必須要掌握各項醫材產製的貨源，原料供貨務必無虞，請經濟部協助未來各種產製的原物料供應。另外，農業部對於肥料以及農漁用油，依現在的規定來進行各項安定農漁民的措施。

交通部也依照現行規定，啟動針對航空用油的補助。

為避免市場出現不法囤積以及哄抬的情形，卓榮泰指示以「聯合稽查先行」方式來嚇阻，後續觀察一段時間，如果不法行為層出不窮，並且違規情形嚴重，會再研擬更積極的作為。政府也會持續積極因應整個現在中東情勢變化，確保物價穩定以及民生安定。

行政院 原物料 中東

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