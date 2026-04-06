美伊僵局怎解？施俊吉：川普應效法「阿Q勝利法」見好就收

美伊衝突僵局難解，美國總統川普表態將達成協議。中研院兼任研究員施俊吉6日在臉書發文分析指出，美國目前在摧毀伊朗核設施的戰略目標上已乏力前行，最佳選擇是宣布達成目標並單方面停火，如同「阿Q勝利法」般將問題暫且擱下，並引述羅馬帝國親征波斯敗多勝少的歷史為鑑，直言川普與其冒險成為戰敗被俘的克拉蘇，不如選擇明智收手。

施俊吉指出，美國戰略目標的難易程度分成三級。第一，顛覆伊朗政權，扶植親美政府，將伊朗的石油變成美國的戰利品，像委內瑞拉一樣，以此打擊俄國的石油出口、威脅中國的石油進口。但這部分最難。第二，澈底瓦解伊朗發展核武的能力，並強迫其接受美國長期的監督與管制。這部分也很難。

第三，削弱伊朗發展核武的能力，分成：(3A)摧毀核設施、帶走核彈原料；(3B)破壞核設施及濃縮鈾倉儲。若採3A則須發動地面戰，若採3B就可以只空襲不打陸戰，但成效不明。這相對比較容易。

施俊吉表示，現在美國停留在3B階段，並已缺乏向前推進的契機與能力。所以美國此刻的最佳選擇是：「學習阿Q勝利法！宣布已經達成戰略目標，然後單方面停火」，其他問題暫且擱下，將來找機會再解決。

至於荷莫茲海峽是否恢復通行，以及伊朗強徵油輪通行費等問題，施俊吉認為，川普總統雖然表面強硬，其實並不在意。因為美國本身就是石油與天然氣的最大生產國，對波灣的油氣並無需求，況且油氣漲價反而對美國的石油產業有利。

不過，歐洲及亞洲國家缺油斷氣之痛，美國難道不關心？施俊吉指出，美國當然不關心，美國豈是仁慈之國，如果她關心缺油斷氣的盟國，怎捨得以對等關稅和301條款折磨眾邦？川普總統應該明白，普天之下最可怕的人不是伊朗的革命衛隊，而是他自己！

施俊吉指出，外界常以羅馬帝國衰亡史預見美國頹勢，卻忽略羅馬對戰波斯其實敗多勝少。他耙梳《羅馬帝國衰亡史》指出，在五次皇帝親征波斯的重大戰爭中，羅馬僅在114年由圖拉真皇帝取得唯一勝仗，其餘四次皆以慘敗告終，包括克拉蘇與瓦勒良皇帝戰敗被俘，以及奧勒良、尤利安皇帝在親征途中身亡。施俊吉藉此歷史教訓提醒，應打破美國戰伊朗「一定贏」的定見，川普總統尋求達成協議實為明智之舉。

施俊吉儀表示，美國總統想學圖拉真，但千萬不要變成克拉蘇或尤利安。川普總統已告訴媒體（Fox News)，4月6日將與伊朗達成協議，這是明智之舉。