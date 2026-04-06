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國原院啟動SMR研究 估最快2035年台灣發出第1度電

中央社／ 台北6日電

國家原子能科技研究院今年啟動小型模組化反應器（SMR）研究計畫，國原院已初步盤點3種SMR技術可讓高階核廢料大減逾7成；另外，若確認國際輕水式SMR商用產品運轉無虞，經國外授權生產，估國內最快2035年可發出第1度SMR電力。

台電3月27日正式提交核三廠再運轉計畫至核安會審查，除了檢討核電廠是否重啟，總統賴清德日前表示，政府對於先進的核能，包括「核融合」或是SMR會持續關注，未來只要符合條件，政府是持開放的態度。

核安會已投入新核能研究，包括由行政法人國家原子能科技研究院主導115年「低碳及高能量密度之小型模組化反應器（Small Modular Reactor, SMR）研究」計畫，及規劃中的4年期中長程個案計畫（116年至119年），後者便是在研究各種形式SMR，包括安全面、核廢料等面向，供國內政策評估及產業界參考是否引進。

中長期計畫所需經費新台幣10億元，國科會目前尚在審查中。

國原院院長高梓木告訴中央社記者，部分輕水式SMR有望在2030年、甚至更早出現商用產品，西屋、奇異公司都在研發，但因是新式設計，先讓他們運轉2年，看有無潛在核安問題，意即等到2032年，國內再來評估要不要引進、建造或甚至在國內量產。

高梓木指出，由於模組化機組較小，可由國外授權生產，建造一個機組估要3年半，所以預期2035、2036年比較有可能發出第1度SMR電力。

國原院補充，國內的零組件或精密機械的製造廠已具有一定的規模與實力，但台灣目前並不具備核能主體系統設計能力，若國外SMR供應商願意授權，提供設計圖，國內製造廠的確可以嘗試製造部分SMR零組件。除授權談判外，還須經過嚴格的認證或檢證程序，才能製造合格設備並在SMR電廠使用。

同時，國原院正研究「加速器驅動次臨界反應器系統（Accelerator Driven subcritical reactorSystem,ADS）」、「鈉冷快中子反應爐（Sodium-cooled Fast Reactor,SFR） 」與「熔鹽反應爐（ThoriumMolten Salt Reactor,TMSR）」技術，三者均可降低高放射性廢棄物7成以上，以及減少其貯存時程，抑低核廢料造成的環境衝擊與社會影響。中長程計畫完成後，會一併端上研究成果，供國內參考。

其中，「加速器驅動次臨界反應器系統」可使終期貯存時間由數10萬年縮短至1000年，甚至數百年，大幅降低用過核子燃料處置時程與總量，提供更符合社會期待的核廢料處置技術方案。國原院指出，ADS設計即為減少高階核廢棄物的利器，造價約20億美元，預估10年後可商轉。

國科會 賴清德 核廢料

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