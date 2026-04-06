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杜拜安全拉警報 抵消房市三大優勢

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

杜拜房市近年在台灣投資圈快速升溫，主打免稅制度與高租金報酬，吸引不少資金進場。然而隨中東戰事持續，原本被視為穩定收租與資產配置工具的杜拜房產，正面臨重新評價。

過去幾年，杜拜房地產以百分之六到八的高租金報酬率，加上相對親民的入場門檻，吸引台灣投資人目光。加上只要購置約兩百萬迪拉姆（約新台幣一千六百萬至一千七百萬元）的房產，即可申請長期居留資格。在許多網紅的推波助瀾下，不少投資人前仆後繼布局。

杜拜受到海外資金推升，房價近年快速上漲，部分區域累積漲幅甚至達四成。國內投資人也透過說明會、代銷與網路社群接觸杜拜房產資訊。

但隨戰火升溫，市場氣氛出現明顯轉變。最新統計顯示，戰爭開打當周，杜拜房市成交金額由二○七億迪拉姆下滑至一○三億迪拉姆，跌幅近五成；交易件數亦從五四七三件降至三千件，減少逾四成，買氣快速降溫。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，杜拜投資熱潮有高度安全性、零稅率，以及租金報酬率三大優勢。然而在這次地緣政治衝突中，安全性的關鍵支柱出現問題。

房產業者指出，海外房產投資除了報酬外，還涉及跨境稅務、資產流動性與市場需求等因素，一旦區域風險升高，可能面臨轉手不易與收益波動等問題。

整體而言，杜拜房市並未出現全面性修正，但市場氛圍已明顯轉變。過去吸引台灣資金進場的，是高報酬與稅制優勢；而在戰火影響下，投資人開始更重視資產的流動性與風險承受能力。

在地緣政治變數升溫之際，杜拜房產正從「報酬導向」的投資標的，轉向需要審慎評估的風險資產。

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