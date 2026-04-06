中東戰爭衝擊…杜拜投資潮 回流星、港

中東戰事持續，不僅推升全球通貨膨脹，也波及資金動向，讓近年快速升溫的杜拜投資熱度明顯降溫。金融圈高層指出，過去兩年台灣掀起一波資金詢問與布局熱潮的杜拜，在地緣政治風險升高下，資金態度迅速轉向，重新回流至新加坡與香港等傳統金融中心。

外銀資產管理部門指出，過去兩年確實有不少高資產客戶詢問如何將部分資金配置至杜拜或中東市場，主要考量在於稅務優惠與投資機會。不過自從戰爭爆發後，相關詢問幾乎銷聲匿跡，客戶反而回頭評估新加坡等市場的配置機會，顯示資金布局態度已出現明顯轉變。

事實上，杜拜近年的崛起，確實建立在資金快速流入之上。去年阿聯酋吸引外資達四五○億美元，年增近五成，其中新增投資金額達三三二億美元，年增七成八，為全球成長最快的市場之一。在此背景下，杜拜國際金融中心（ＤＩＦＣ）企業數達近九千家，年增百分之廿八，財富管理與家族資產機構持續增加。

據統計，在阿聯設立的二二七○多個基金會中，約四分之一由亞洲人士持有；去年杜拜國際商會吸引的跨國企業中，亞洲企業占比高達四成七。包括野村證券、星展銀行等金融機構，也持續擴張在杜拜的業務，以承接亞洲高資產客戶需求。

然而，這波資金流入的性質，與傳統金融中心有所不同。安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔指出，台灣超高淨值客戶在海外資產配置上，仍以新加坡與香港為主要據點，杜拜多屬分散配置的一環，占比約百分之五到十。關鍵原因在於資金布局除了稅務考量外，更取決於家族企業據點與身分規畫，且多不會集中於單一市場。

林志翔解釋，杜拜吸引較多的是新興資產族群，包括虛擬貨幣投資人與網紅等，這類資金流動性較高、調整速度快；傳統家族資產仍傾向配置於法規與政治環境較為穩定的市場，加上這些「old money」產銷地區多半在中國大陸或東南亞，因此香港跟新加坡就會是資金調度中心的第一選擇。

此外，杜拜具備零個人所得稅、無資本利得稅及遺贈稅等優勢。銀行主管表示，部分台灣資產階級配置也與稅務查核上的難度有關。隨著全球推動「共同申報準則」與金融帳戶資訊自動交換制度，多數主要金融中心如新加坡與香港，稅務透明度大幅提高。相較之下，杜拜在相關制度的執行與資訊揭露程度上相對寬鬆，使資金在跨境流動過程中的追蹤與認定難度較高，具有揭露風險較低的優勢。但在地緣政治風險升溫下，這些優勢的重要性開始被重新評價。

儘管阿聯央行強調金融體系具備韌性，銀行與金融機構維持正常運作，但評級機構警示，若衝突時間延長，波灣地區銀行體系可能面臨高達三千億美元的資金外流風險。林志翔說，杜拜二○○九年也發生過金融風暴，但法規架構調整後順利度過，這次戰爭也非主要參戰國，只是被波及，因此也有客戶認為只是短期影響，資金暫時不會變動。