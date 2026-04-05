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中東戰爭 18公升食用沙拉油大漲10% 業者：短期內將破千元大關

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中東戰事爆發，造成國際能源價格提高，進而推升油、電及肥料等農業生產資材成本上漲壓力。路透
中東戰事爆發，造成國際能源價格提高，進而推升油、電及肥料等農業生產資材成本上漲壓力。路透

美國以色列、伊朗的軍事衝突擴大到中東地區鄰近國家，不只推升國際油價加劇和供應緊張，棕櫚油、大豆油、小麥等國際原物料價格也順勢飆漲。餐飲業者表示，餐飲、團膳用量很大的18公升沙拉油，價格在今年初大約700多元，現在已經漲到900元以上，若戰爭未停，預估短期內將破千元大關。

台灣沙拉油價格因國際原物料上漲面臨急遽調漲，3月至4月的漲幅已超過10%，每桶18公升沙拉油價格已從約790元飆升至近900元，連帶讓餐飲業者營運成本大幅上漲。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，國際油價一直上漲，石油價格上漲就會影響整體的貨運成本，國內沙拉油等都是大量進口，而18公升沙拉油今年初大約落在700至800元的合理範圍，但中東戰爭開始後，現在已經漲到900多元，除了可能缺油外，預估近期就可能破千大關。

陳明信指出，如果戰爭不趕快結束，勢必會進一步影響到收益，各縣市現在都在討論免費營養午餐，大家也都在訂價中，呼籲政府要考量天災人禍的影響，呼籲團膳合約中應該要有價格波動的機制。

舉例來說，公共工程標案的鋼筋水泥當漲價比率達到一定程度時會有追價機制，營養午餐在「採購法」也有這條，但在招標時常常都會被畫掉，但在新冠疫情、俄烏戰爭的前車之鑑下，物價上漲得相當快，未來可見幾乎都是免費營養午餐，原物料波動要廠商或學校來吸收根本不可能，所以要有價格異動機制。

餐飲業者王先生說，除了沙拉油外，塑膠袋現在也漲了3成，連束堤圈（綁塑膠袋口的紅色塑膠圈）也在漲價，如果進口飼料價格也上升，未來勢必也影響肉價，目前成本都是業者自行吸收，但能撐到什麼時候？屆時餐點恐怕不得不漲價。

食用油 漲價 油價 美國 餐飲業 以色列 中東

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