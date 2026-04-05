群益財富財管月報：金融市場轉向「通膨與風險」主導後的兩走勢方向

群益投顧4月財富管理月報指出，中東局勢不穩已經造成金融市場轉向「通膨與風險」主導，短期內呈現：股市下跌；債券走弱，殖利率上升；美元走強。若戰事擴大並長期干擾能源供應，市場可能進一步評價「類停滯性通膨」(高通膨＋低成長)預期，對風險資產形成更長時間壓制；反之，若衝突迅速降溫、油價回落，則股債匯市場將出現同步修復行情。

美國與以色列於2026年2月28日對伊朗展開軍事行動，至今戰火已經延續一個月以上，本質上屬於「能源供應衝擊型地緣風險」，其核心傳導機制是：油價飆升 → 通膨預期上升 → 貨幣政策轉鷹或延後降息 → 金融市場重新定價。當油價因戰爭與運輸風險而急漲時，其影響同時擴散至全球股市、債市與匯率市場。

就全球股市而言，預期整體承壓，結構分化加劇。油價上漲首先衝擊企業成本與消費能力，對全球股市形成壓力。特別是歐洲與亞洲等能源進口依賴度高的地區，企業利潤容易受到侵蝕，市場也同步下修經濟成長預期。此外，高油價推升通膨，使央行降息空間受限，進一步壓縮股市估值（本益比下修）。產業面來看，航空、航運、製造業、消費類股受創最深；相反地，能源股(石油、天然氣)及軍工股受惠，部分公用事業也具備相對防禦與受益特性。因此，股市並非全面下跌，而是出現「資金由成長股轉向能源與防禦型資產」的輪動。

群益投顧表示，債市短線偏空。不同於典型避險情境，這次債市短期反而面臨壓力。原因在於油價推升通膨預期，使市場重新評估利率路徑，導致殖利率上升、債券價格下跌，尤其是長天期公債受影響較大。然而，中期可能出現「先通膨、後衰退」的兩階段過程：若油價持續高檔，市場先交易通膨與政策偏鷹，債市續弱；但若高油價開始壓抑經濟成長，甚至引發衰退風險，資金將回流高評級債券與短天期公債，債市才會重新轉強。因此，債市走勢的關鍵在於「通膨壓力」與「經濟衰退」哪一個先主導市場預期。

匯率方面，預期美元走強、能源需求國貨幣走弱。在地緣風險升溫下，美元通常受益於避險需求與利率優勢，呈現偏強格局。相對而言，能源進口國(如日本、歐元區、印度、台灣等)則因能源價格高漲導致通膨壓力與貿易逆差擴大，貨幣偏弱。