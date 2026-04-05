快訊

台鐵內灣線列車撞擊傾倒路樹、車尾燈碎了 九讚頭至內灣間暫停駛

綠營瑟瑟發抖？拚連任蔣萬安最新民調出爐 比前次還高4.4%

外媒爆美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

聽新聞
0:00 / 0:00

群益財富財管月報：金融市場轉向「通膨與風險」主導後的兩走勢方向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧4月財富管理月報指出，中東局勢不穩已經造成金融市場轉向「通膨與風險」主導，短期內呈現：股市下跌；債券走弱，殖利率上升；美元走強。若戰事擴大並長期干擾能源供應，市場可能進一步評價「類停滯性通膨」(高通膨＋低成長)預期，對風險資產形成更長時間壓制；反之，若衝突迅速降溫、油價回落，則股債匯市場將出現同步修復行情。

美國與以色列於2026年2月28日對伊朗展開軍事行動，至今戰火已經延續一個月以上，本質上屬於「能源供應衝擊型地緣風險」，其核心傳導機制是：油價飆升 → 通膨預期上升 → 貨幣政策轉鷹或延後降息 → 金融市場重新定價。當油價因戰爭與運輸風險而急漲時，其影響同時擴散至全球股市、債市與匯率市場。

就全球股市而言，預期整體承壓，結構分化加劇。油價上漲首先衝擊企業成本與消費能力，對全球股市形成壓力。特別是歐洲與亞洲等能源進口依賴度高的地區，企業利潤容易受到侵蝕，市場也同步下修經濟成長預期。此外，高油價推升通膨，使央行降息空間受限，進一步壓縮股市估值（本益比下修）。產業面來看，航空、航運、製造業、消費類股受創最深；相反地，能源股(石油、天然氣)及軍工股受惠，部分公用事業也具備相對防禦與受益特性。因此，股市並非全面下跌，而是出現「資金由成長股轉向能源與防禦型資產」的輪動。

群益投顧表示，債市短線偏空。不同於典型避險情境，這次債市短期反而面臨壓力。原因在於油價推升通膨預期，使市場重新評估利率路徑，導致殖利率上升、債券價格下跌，尤其是長天期公債受影響較大。然而，中期可能出現「先通膨、後衰退」的兩階段過程：若油價持續高檔，市場先交易通膨與政策偏鷹，債市續弱；但若高油價開始壓抑經濟成長，甚至引發衰退風險，資金將回流高評級債券與短天期公債，債市才會重新轉強。因此，債市走勢的關鍵在於「通膨壓力」與「經濟衰退」哪一個先主導市場預期。

匯率方面，預期美元走強、能源需求國貨幣走弱。在地緣風險升溫下，美元通常受益於避險需求與利率優勢，呈現偏強格局。相對而言，能源進口國(如日本、歐元區、印度、台灣等)則因能源價格高漲導致通膨壓力與貿易逆差擴大，貨幣偏弱。

央行 降息 美國

延伸閱讀

原油 ETF 地緣風險推升漲勢 期元大 S&P 石油單周勁揚12.1%

法人：今年仍有降息機會 看好短天期債券投資價值浮現

股海自由行／當黑天鵝遇見灰犀牛

短債ETF資金匯聚 存續期短、對於利率敏感度較低具優勢

相關新聞

中東打不停 全球經濟最怕上演「停滯性通膨」劇本

中東戰事讓全球陷入能源危機，油價天然氣高漲，讓各國面臨通膨極大壓力。國際經濟機構現在不只是擔心通膨情勢失控，更擔心發生最糟情境，那就是停滯性通膨風暴。「通膨」與「停滯性通膨」有何不同？為何停滯性通膨更令全球擔心？

史上最大財富遷徙潮！全球富豪避險求穩 加勒比海多國也列入考慮

全球富裕家庭持續加速跨境移動，已演變成史上規模最大私人財富轉移。除了葡萄牙等歐洲國家，星、澳、紐等亞太國家也持續吸引富豪，不少加勒比海國家也逐漸成為補強歐洲居留策略的戰略性工具。

杜拜安全拉警報 抵消房市三大優勢

杜拜房市近年在台灣投資圈快速升溫，主打免稅制度與高租金報酬，吸引不少資金進場。然而隨中東戰事持續，原本被視為穩定收租與資產配置工具的杜拜房產，正面臨重新評價。

中東戰爭衝擊！杜拜投資潮 回流星、港

中東戰事持續，不僅推升全球通貨膨脹，也波及資金動向，讓近年快速升溫的杜拜投資熱度明顯降溫。金融圈高層指出，過去兩年台灣掀起一波資金詢問與布局熱潮的杜拜，在地緣政治風險升高下，資金態度迅速轉向，重新回流至新加坡與香港等傳統金融中心。

中東戰爭 18公升食用沙拉油大漲10% 業者：短期內將破千元大關

美國、以色列、伊朗的軍事衝突擴大到中東地區鄰近國家，不只推升國際油價加劇和供應緊張，棕櫚油、大豆油、小麥等國際原物料價格也順勢飆漲。餐飲業者表示，餐飲、團膳用量很大的18公升沙拉油，價格在今年初大約700多元，現在已經漲到900元以上，若戰爭未停，預估短期內將破千元大關。

本周台股／油價高檔不退外資還在倒貨 看季線保衛戰

中東戰事膠著，國際油價處於高檔，隨著戰爭時間拉長，通膨陰影對投資人心理壓力日增。台股上周因清明連假，交易日少1天，周指數續跌540點，以3萬2572點作收，跌幅1.63％，周K線連兩黑。台股清明連假結束後，預料將上演季線保衛戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。