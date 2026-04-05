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美國專利藥關稅 林靜儀：不影響台灣藥價與供應

中央社／ 記者陳婕翎台北5日電

美國總統川普祭出進口專利藥100%關稅，衛福部次長林靜儀重申，這次是美國國內的「進口專利藥」變貴，台灣自美國進口的藥品並無關稅，藥不會變貴，不影響自美輸台的藥品供應。

川普下令對所有在國外製造的專利藥品，若產地國未與美方簽訂有利協議或企業未承諾在美國設廠，將加徵100%關稅，歐洲聯盟（EU）、日本韓國和瑞士因為先前已與華府達成貿易協議，因此被排除在這項計畫之外，僅面臨15%的藥品關稅。

由於台灣沒有在豁免名單，外界憂心產業震盪，林靜儀昨天深夜再度在臉書（FaceBook）發文，針對台美關稅藥品議題進行說明，她提醒，專利藥、學名藥、進口、出口要分清楚才不會被片面資訊操作恐慌。

她說，美國日前公布藥品232關稅行政命令，針對「輸入」美國的「專利藥品及其原料藥」課徵100%關稅，但與美國政府簽訂回流生產或最惠國藥價協議的企業，給予暫時性更優惠稅率，並暫時豁免學名藥及其原料，不過將於一年內重新評估。

林靜儀表示，台灣「輸入」美國的藥品以「學名藥及學名藥的原料藥」為主，都是暫時豁免關稅的部分；輸美的專利藥品只有一項，業者除持續於國內生產製造外，已規劃在美投資設廠，進行海外市場佈局。

林靜儀說，美國232關稅命令，是讓「國外賣去美國」的「專利藥品」變貴，這是川普政府用關稅引導藥廠到美國設廠製造的做法，但是這導致的是美國國內的「進口專利藥」變貴，而不是台灣的藥變貴。

林靜儀進一步說明，台灣自美國進口的藥品並無關稅，這次台美關稅談判不影響進口藥品價格、也不致影響自美輸入台灣的藥品供應；食藥署將精進自美進口的藥品審查程序，以利民眾用藥可近性。

林靜儀也提到，去年行政院核定的「國家藥物韌性計劃」將計劃性培植、支持台灣製藥業者國藥國造、國藥國用，從國內產業端建立藥品供應韌性。

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