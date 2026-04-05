國發會談創業大聯盟競賽幕後 企業家提攜新創成亮點

有史以來最大規模的創業競賽「創業綻放－創業大聯盟競賽」進入複賽階段。儘管競賽還未落幕，看著這場比賽從無到有，國發會官員表示，計畫名稱名副其實，不只新創綻放，加速器也跟著綻放，最令人動容的是，很多企業大老願意提攜後輩，在這場競賽中，看到企業家精神的傳承。

「創業綻放－創業大聯盟競賽」是台灣有史以來最大規模的創業競賽，總獎金規模突破新台幣3億元，每組最高獎金為1000萬元，以全台最大選拔量、最高創業支持金、完整培訓資源與億元投資機會4大亮點，在新創圈砸下震撼彈。

創業大聯盟競賽現正進入複賽階段，預計4月底、5月初選出100組獲獎團隊，其中前30組晉級決賽。決賽將選出3組總統獎、每組獎金1000萬元，以及6組院長獎、每組600萬元；其餘通過複賽的91組，每組300萬元。

創投圈人士形容「這絕對是旗艦級計畫，毫無疑問」。放眼台灣目前的創業競賽，總獎金額度100萬至200萬元已經算「含金量高」，國發會此計畫總獎金突破億元，和過往競賽完全不同量級。

創業大聯盟競賽由前國發會主委劉鏡清一手催生，現任國發會主委葉俊顯接棒推動。去年6月，劉鏡清首次公開拋出創業競賽的構想，沒過多久，國發會8月28日宣布「創業綻放－創業大聯盟競賽」啟動，即日起開放報名。

截至去年11月底，短短3個月時間，有近6000人登錄註冊（註冊並經過第一階段培訓後，才獲報名資格），收到2805組報名。

國發會產業發展處官員表示，報名狀況超乎預期，一開始相當振奮，但按照期程，規劃1個月要完成書面審查、選出300組，隨之而來的就是煩惱，擔心無法如期完成，所幸許多人願意幫助，計畫得以順利推進。

值得一提的是，創業大聯盟競賽提供豐富的專業資源，包含6堂創業家講座、業師輔導、Bootcamp（訓練營）等，更請來業界重量級大咖分享經驗，如群聯電子創辦人暨執行長潘健成、力旺電子董事長徐清祥、生展生物科技董事長陳威仁、Q Burger饗樂餐飲實業董事長鄭瑞賓、大樹醫藥董事長暨總經理鄭明龍、91APP創辦人暨董事長何英圻、路易莎咖啡董事長黃銘賢等。

創業大聯盟執行單位、創投公會秘書長謝睿哲表示，創業大聯盟競賽的規格前所未有，活動一出來，可以說是「轟動武林」，也因此執行單位希望「把手上最好王牌打出來」，國發會也早早發函給中央、地方及新創公協會組織，廣發英雄帖。

國發會官員表示，此活動邀請許多大師級業者分享經驗，印象較深的是，有團隊表達希望向講者請教問題，國發會從中聯繫，該講者非常熱心，直接給了電話，「反而是我們擔心造成他（講者）困擾，請對方先以信件聯絡」。

官員表示，活動過程中，讓他感觸最深的是，這些大師級企業家明明已經很有成就，還是很願意與新創分享經驗，甚至主動表達有機會願意投資，「覺得這就是一種傳承，很成功的創業家典範」。

創業大聯盟競賽最重要亮點是讓團隊參賽過程中，透過各式專業資源的挹注、輔導，更為成熟茁壯。國發會官員表示，台灣沒有任何一家加速器能同時輔導如此大量的新創團隊，創業大聯盟競賽集結許多輔導資源，「不只新創綻放，連加速器都綻放」，感覺整個台灣資源都聚集起來，覺得計畫名稱「創業綻放」真的名副其實。

謝睿哲表示，以美國為例，新創的死亡之谷大概會落在B輪，台灣卻提早至天使輪，意味新創團隊提出一個商業模式卻無法運作後，很容易遇到資金斷鏈、無法週轉的問題；期待透過這次計畫，將資金、輔導資源導入新創，讓創業氛圍更活絡、生態系更健全發展。