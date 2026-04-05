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油價凍漲 中油累計吸收90億

經濟日報／ 記者洪安怡吳秉鍇／台北、高雄報導

中東地緣政治局勢動盪，國際能源價格高位盤整，帶動國內油氣進口成本大幅飆升。中油公司董事長方振仁昨（4）日指出，中油持續吸收相關成本，統計自戰爭爆發以來至4月5日，累計吸收油價漲幅已逾90.6億元。

由於財務壓力沉重，中油規畫透過增資、專案融資及預算撥補等「三支箭」籌措資金，維持營運韌性。

根據中油最新財務數據，截至今年2月底，公司淨值僅剩854億元。方振仁表示，除了汽、柴油吸收外，天然氣及桶裝瓦斯亦負擔部分漲幅，原先評估3至6月總體進口能源成本將增加65億美元，雖近期液化天然氣（LNG）價格略有回落，修正至55億美元，但對財務健全仍是嚴峻挑戰。

經濟部表示，已全面盤點至6月前受荷莫茲海峽封鎖影響船班，其中46%改洽由紅海出口，54%增購自澳洲及其他地區現貨以補足缺口，整體石油安全存量持續維持在140天以上。天然氣部分，主動尋找替代氣源，使天然氣安全存量持續維持在11天以上。

經濟部長龔明鑫說明，政府積極分散能源來源，預計至2029年將美氣採購比例由目前10％提升至25％，同步推動離岸風電3-3期計畫；至於核電機組再運轉計畫已提交核安會審查。

為平穩物價，中油宣布自6日凌晨零時起至4月12日止，汽、柴油價格皆不予調整。92無鉛汽油維持每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。中油汽、柴油合計各吸收6.8及8.8元。

價格 中東 中油

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