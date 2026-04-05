美伊開戰推升油價 塑化原料大漲 中油、台塑應變

美伊開戰推升油價、塑化原料大漲，中油緊急調足石油腦料源供四輕使用，兩座輕裂廠全開；反觀台塑化（6505）因料源不足，三座輕裂廠被迫暫停兩座運轉，泛中油石化體系和台塑集團不同操作策略將反映在第2季營運表現上。

法人預期，兩方操作策略大不相同，泛中油石化體系第2季營運可望優於第1季表現；至於台塑四寶，本季塑化事業部的業績恐難有起色。

美、以對伊朗發動攻擊至今已逾一個月，加上波斯灣能源運輸動脈荷莫茲海峽遭封鎖，戰火擴及中東鄰國能源生產設施，對石化供應鏈造成嚴重衝擊。觀察石化業最上游輕裂廠中油和台塑化應變對策，出現大相逕庭作法。

中油表示，旗下年產35萬公噸乙烯的四輕原本配合高雄橋頭區一條天然氣管線施工，2月中旬停爐，預計4月7日復工；此一期間只剩年產72萬公噸的新三輕正常運轉，產量減少35%，依此減幅對下游各廠實施乙烯、丁二烯減供原料措施，至於丙烯客戶減供幅度大約10至15%。

其乙烯下游提料廠包括台聚（1304）、亞聚（1308）、台氯、東聯（1710）、中纖（1718）、台苯（1310）、國喬（1312）和台塑；丙烯下游提料廠為李長榮、中石化（1314）和長春，及進料丁二烯的台橡（2103）、南帝（2108）、申豐（6582）和奇美等廠均先後安排減停產。

隨中東戰火持續，推升油價飆漲，同時刺激塑化原料漲勢，面對下游需料孔急，在加緊檢修腳步和緊急對外增購石油腦原料後，四輕提前於3月31日重新開爐運作。

中油指出，目前四輕開工率70%，後續兩座輕裂廠開工率擬維持90%以上，乙烯每月供應量將從3月的6萬公噸增至7.9萬公噸以上；同時，對客戶群恢復接近正常合約量供料。根據了解，中油下游各廠正調整各生產線操作規劃，將逐步正常運作。

台塑化則表示，因下游乙烯需求逐年下降，已於去年9月關停年產90萬乙烯公噸的烯烴一廠，維持兩套輕裂廠運轉。美伊衝突爆發，荷莫茲海峽運輸停擺，導致原定3月到貨的石油腦交運受阻，面對原料短缺，上月9日發布不可抗力事件。

隨後，3月16日確認供貨商無法交運另一批13.4萬公噸料源，被迫於3月24日再關停年產120萬公噸乙烯的烯烴三廠，預計第2季僅維持年產103.5萬公噸乙烯的烯烴二廠運轉。因對下游台塑、台化（1326）和南亞（1303）減供乙烯等基本原料，相關產線也將配合減產。