春節干擾因素消除、官方啟動油價緩漲 3月通膨率約在2%以內

隨著2月春節短期因素干擾消除，國內3月物價壓力可望趨緩。主計總處預計8日公布3月消費者物價指數（CPI），主計總處評估，隨著春節干擾消失，再加上官方持續啟動汽柴油「雙緩漲機制」，3月CPI年增率應可維持在2%以內，不會超過通膨警戒線，甚至可能較2月更收斂。

回顧2月物價概況，受農曆春節影響，CPI年增率升至1.75%，較1月的0.69%大幅擴張。其中，剔除蔬果及能源後的「核心CPI」漲幅更達2.6%。主計總處分析，2月適逢春節，像旅遊團費、計程車資及個人照顧費等，往往會循例加價或饋贈額外禮金，因而拉高相關服務費用，推升整體物價水準。

主計總處表示，若要降低春節干擾因素，可將1、2月合併觀察，數據顯示，前兩個月平均CPI年增率為1.23%，顯見當前國內通膨走勢溫和。主計總處以平均每月消費支出約8萬元的家庭為例，每戶家庭平均支出大約年增984元，其中外食費約增加251元，個人隨身用品支出增加271元；但也有減少的部分，像水果支出會減少233元，蔬菜也會減少111元。

在食物類方面，2月表現呈現分化。主計總處指出，蛋類因基數較低，漲幅高達23.41%，肉類與外食費也分別上漲4.27%與2.8%。不過，受惠於天候穩定，蔬果供量充裕，水果與蔬菜價格分別大跌15.71%及8.54%，發揮重要的抵銷作用。

而居住類數值仍高於通膨警戒線，2月居住類年增2.06%。主計總處分析，主因房租漲幅達1.85％，加上家庭管理費用、燃氣及電費各漲8.47％、7.06％及5.75％，拉抬居住類指數漲幅。