快訊

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

聽新聞
0:00 / 0:00

3月出口熱 有望連29紅 財部預估規模上看667億美元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部10日將公布最新進出口統計。進出口示意圖。圖／AI生成
財政部10日將公布最新進出口統計。進出口示意圖。圖／AI生成

財政部10日將公布最新進出口統計。受惠於AI發展前景看好，財政部預估，3月出口規模將達639億美元至667億美元間，預料將是歷年單月前三高，年增幅約29％至35％，第1季出口創下歷年單季新高應是十拿九穩。

根據財政部上月公布的進出口統計，今年2月僅14個工作天，為2011年以來工作天數最少的2月，出口動能仍相當強勁，2月出口達498億美元、年增20.6％，不僅為連28個月正成長，繳出逼近500億美元水準、更是歷年最強2月。

財政部官員表示，各界普遍都認同AI發展是必然的趨勢，AI發展的強度跟延續度都沒有問題；另一方面，包括機器人、低軌衛星、自動駕駛等新興領域也蓄勢待發，且我國具備有生產高階AI晶片、伺服器跟零組件這方面的優勢，在整個由AI驅動的產業循環當中，居於相對有利位置，因此主計總處上修今年全年出口展望，看好今年出口又會是強勁成長的一年，且往後每個月出口在600億美元以上將會成為一個新常態。

在進口部分，官員分析，受漲價效應影響，部分廠商的進貨也提前在1月處理，所以2月進口值為370.3億美元，年增率收斂至6.8％，但合併1、2月來看，進口仍比去年同期增加32.5％，反映整個AI供應鏈的國際分工以及出口衍生的需求維持強勁。

合併今年前二月來看，主要貨品出口多呈上升，因新興科技應用商機熱絡，並驅動相關產品規格升級資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創歷年同期新高，分別年增81.5％、41.9％，表現最佳；五大主要市場在前二月，對美國、歐洲、東協、日本出口值皆創歷年同期新高。

展望未來，財政部分析，隨主要雲端服務供應商持續擴充AI相關資本支出，各國積極推動主權AI並加速布建算力基礎設施，對我國半導體及資通訊產品需求殷切，再加上以國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，均有利挹注出口動能，第1季可望延續強勁成長態勢，但仍須密切關注美國貿易政策、地緣政治風險等外部情勢變化。

美國 財政部

延伸閱讀

南韓3月出口年增48% 40年最旺 半導體外銷成長1.5倍創新高

2月景氣熱挑戰連三紅 市場關注中東動盪、季節性因素交織

國發會：2月景氣燈號分數創逾4年新高　留意中東局勢

前2月零售餐飲營業額寫同期新高　經部估3月零售恐翻黑

相關新聞

穩定民生！卓揆：優先維持產銷秩序 聯合稽查先行

行政院6日舉行「因應中東衝突民生安定專案會議」例行記者會。發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰表示，優先要處理的就是產銷秩序的正常，穩定生產各項相關的原物料；為避免市場不法囤積、哄抬，以「聯合稽查先行」來嚇阻，若違規情形嚴重，會再研擬更積極的作為。

美伊僵局怎解？施俊吉：川普應效法「阿Q勝利法」見好就收

美伊衝突僵局難解，美國總統川普表態將達成協議。中研院兼任研究員施俊吉6日在臉書發文分析指出，美國目前在摧毀伊朗核設施的戰略目標上已乏力前行，最佳選擇是宣布達成目標並單方面停火，如同「阿Q勝利法」般將問題暫且擱下，並引述羅馬帝國親征波斯敗多勝少的歷史為鑑，直言川普與其冒險成為戰敗被俘的克拉蘇，不如選擇明智收手。

日韓股市雙雙走揚 站上重要關卡

日韓股市6日午盤前呈現上漲，反應部分船隻已通過荷莫茲海峽、美國總統川普稱伊朗正與美國協商，相信雙方能達成協議等好消息，其中，日經225指數漲幅超過1%，盤中站上月線、韓股也約有0.7%上下的漲幅，盤中站上季線。

中東打不停 全球經濟最怕上演「停滯性通膨」劇本

中東戰事讓全球陷入能源危機，油價天然氣高漲，讓各國面臨通膨極大壓力。國際經濟機構現在不只是擔心通膨情勢失控，更擔心發生最糟情境，那就是停滯性通膨風暴。「通膨」與「停滯性通膨」有何不同？為何停滯性通膨更令全球擔心？

史上最大財富遷徙潮！全球富豪避險求穩 加勒比海多國也列入考慮

全球富裕家庭持續加速跨境移動，已演變成史上規模最大私人財富轉移。除了葡萄牙等歐洲國家，星、澳、紐等亞太國家也持續吸引富豪，不少加勒比海國家也逐漸成為補強歐洲居留策略的戰略性工具。

杜拜安全拉警報 抵消房市三大優勢

杜拜房市近年在台灣投資圈快速升溫，主打免稅制度與高租金報酬，吸引不少資金進場。然而隨中東戰事持續，原本被視為穩定收租與資產配置工具的杜拜房產，正面臨重新評價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。