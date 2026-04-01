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川普關稅遭判無效、戰爭衝擊 盧秀燕今年再補助2500萬挺產業參展
美國去年宣布對台對等關稅，台中機械、手工具、工具機與自行車產業都受衝擊，中市府編列2500萬預算，協助九大產業工會出國參展、爭取非美地區訂單。台中市長盧秀燕今在台中市議會宣布，因應美國關稅尚未定案，加上今年又有戰爭，今年再編列2500萬元補助產業赴海外參展，以第二預備金支應。
因應美國宣布對台20%對等關稅，台中市去年動支第二預備金2500萬元「補助產業國際參展」，支持機械、自行車、手工具、精密工業等九大受創製造業，透過產業公會赴海外參展，爭取非美市場訂單。
台中市議會今天專案報告，國民黨台中市議員賴義鍠表示，台中去年補助產業開拓非美市場，成效不錯，呼籲市府今年再加碼。
盧秀燕表示，去年市府編列2500萬元協助廠商分散市場，原本預期去年底台美談判成功、今年狀況好轉不需要再編列，但美國最高法院否決川普的對等關稅之後，關稅還沒有定案，現在又橫生不確定性，加上今年又有戰爭，廠商訂單仍受影響，中市府今年再以第二預備金編列2500萬元支應。
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