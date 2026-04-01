川普關稅遭判無效、戰爭衝擊 盧秀燕今年再補助2500萬挺產業參展

吵吵鬧鬧、風風火火，第一季就這樣過了。但誰能想到，2026年的第一季是全球政經情勢鬧得最不可開交的時段，現在，伊朗和美國之間的交火愈演愈烈，瞬間成了今年全球政經解析的最大的懸疑劇，到底這場戰爭還要打多久？外溢效應又會有多嚴重？波斯灣地區看來已全盤捲入，金融市場又將迎來什麼樣的震盪起伏？

2026-04-01 06:00