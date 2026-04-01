無薪假減至3,687人 關稅影響減弱、中東戰事波及未明

勞動部1日公布最新減班休息（無薪假）為261家、3,687人。上期3月16日為240家、3,839人。此次家數增加21家，人數減少152人。製造業為204家、3,365人。受美國關稅影響為200家、2,684人。勞動部官員表示，美國關稅影響稍微減少，另尚未接獲受到中東戰事影響。

條平司副司長王金蓉說明，製造業這一期3,365人相較上一期減少了110人，原因是化學工業裡面有一家事業單位，實施人數約100多人，該公司因為訂單回穩，所以提前終止。不過，製造業之中，金屬機電工業、資訊電子工業、民生工業其實都有小幅增加。

王金蓉表示，受美國關稅影響為200家、2,684人，較上一期減少120人。從這一期來看，美國關稅影響稍微減少一些，不過後續還要再持續觀察。此外，目前還沒有接獲事業單位表示受到中東戰事影響，這部分也要持續關注後續發展。

王金蓉提到，此次住宿餐飲業減班休息也減少81人。上一期通報企業中，有12家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有412名員工恢復原本勞動條件。這一期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.9%的企業(185家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(79%，2,914人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。