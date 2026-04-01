青年有夢最美？六成四職涯迷途中 平均花7.7年找到方向

低薪、買不起房的年代，讓很多年輕人充滿無奈。yes123求職網「青年勞工生活甘苦調查」顯示，39歲以下年輕人除了很多人入不敷出外，青年勞工還欠缺方向。高達63.7%表示尚未找到職涯方向，平均「最長」願意花上6.4年，去完成一個夢想。31.2%「尚未完全圓夢，不過已經夢醒、放棄」，對於為何放棄追逐夢想？前三大原因是「沒有足夠的錢」(66.3%)、「覺得沒有足夠的時間」(58.7%)、「常常碰到挫折」(46%)。

調查顯示，有高達63.7%的年輕人儘管已社會但透露，「尚未找到」職涯方向；代表其餘36.3%屬於「已經找到」的，平均則花了7.7年完成探索。

回想一下畢業、退伍後，剛進入社會時的「人生夢想」，在可複選情況下，主要依序有：「找到真正有興趣的工作」(72.7%)、「找到能學以致用的工作」(61.3%)、「存到人生第一桶金(百萬元)」(55.7%)，以及「買房子」(44.6%)、「環遊世界」(35.4%)。

其他人生夢想部分還有：「能出國工作」(34.4%)、「培養一技之長或第二專長」(33.4%)、「創業當老闆」(25.7%)，以及「能出國進修」(24.7%)、「還清貸款或家裡負債」(23.6%)。

如果有夢想，對於青年勞工而言，平均最長願意花上6.4年，去完成一個夢想；其中更有兩成四(23.9%)表示，願意花「十年(含)以上」去圓夢。

不過真正能圓夢的幸運兒又有多少？根據yes123求職網的調查，高達63.2%表示，「雖然尚未完全圓夢，但會繼續努力」；但同時也有31.2%表示，「尚未完全圓夢，不過已經夢醒、放棄」；僅僅剩餘的5.6%透露，「全部夢想都完成」。

對於自己為何放棄追逐夢想，在可複選情況下，主要原因有：「覺得沒有足夠的錢」(66.3%)、「覺得沒有足夠的時間」(58.7%)、「常常碰到挫折」(46%)、「覺得現在工作穩定、生活安逸」(36.1%)，以及「父母或其他長輩反對」(32.8%)、「受不了一般人異樣的眼光」(22.4%)、「男(女)友或配偶反對」(18.2%)、「師長或同學、朋友反對」(13.4%)。